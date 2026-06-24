Партия «Новые люди» предложила жителям Курска обменять сигареты и вейпы на сладости

Фото: партия "Новые люди".

«Для кого-то это может стать первым шагом к здоровому образу жизни. Сейчас в Курске решается вопрос о полном запрете продажи вейпов. „Новые люди“ полностью поддерживают это предложение. Прогуливаясь по центральной улице Ленина, можно насчитать более десятка магазинов, специализирующихся на продаже вейпов. Несмотря на существующие штрафы, электронные сигареты всё же попадают к несовершеннолетним, что доказывает неэффективность полумер. Единственный способ защитить наше новое поколение — это полностью отказаться от продажи вейпов», — подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Курского городского Собрания Максим Сысоев.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Курского городского Собрания Максим Сысоев. Фото: партия "Новые люди".

Также сторонники «Новых людей» собрали подписи жителей Курска в поддержку законопроекта о здоровом поколении. Этот документ подразумевает полный запрет на продажу сигарет и вейпов людям, которые родились после 2009 года. Он поможет со временем полностью искоренить вредную привычку.

Фото: партия "Новые люди".

«Девять из десяти курильщиков в России хотят бросить, но не могут. Что получают люди от покупки табака? Сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, раковые заболевания. Сотни тысяч людей погибают ежегодно. Инвестиции табачных компаний в рекламу, в убеждение людей в том, что курение — это нормально, ослабли. Сейчас мы можем стать первой страной мира, которая сохранит здоровье целому поколению», — подчеркнул депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото: партия "Новые люди".

Бороться с зависимостью помогают не только запреты, но и новые полезные привычки. Именно их продвигает комитет здоровья, который открылся при региональном отделении «Новых людей». Уже сегодня куряне могут присоединиться к бесплатным утренним тренировкам. Например, каждое утро член партии Диана Попова проводит занятия по прыжкам на скакалке на свежем воздухе. Они проходят в разных микрорайонах города. Узнать больше о работе комитета и присоединиться к ней можно по номеру +7 (995) 699-83-44.