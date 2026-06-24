Спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков помог ельчанам обустроить детские и спортивные площадки

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Совместно с жителями Владимиру Серикову удалось установить современные и прочные качели, горки и турники. Дополнительно они появились в переулке Кирпичный, на улицах Костенко, Рабочая, Орджоникидзе, Ани Гайтеровой, Юбилейная и других. Всего более 20 новых конструкций за последний месяц. С 2021 года их было оборудовано более 100.

Работы были проведены за счёт внебюджетных средств, с которыми помогает социально ориентированный региональный бизнес.

Все обращения, которые поступали к спикеру ранее также были взяты в проработку. Сейчас подрядчики монтируют качели ещё на нескольких адресах.

- Знаю, что обустройство дворовых территорий — один из важнейших вопросов для жителей. Буду стараться и дальше помогать им в этом деле, - отметил Владимир Сериков.