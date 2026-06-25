В Курской области создали цифровую платформу для внедрения ИИ в производство

- Запуск информационно-аналитической платформы – важный шаг на этом пути и необходимое условие для внедрения технологий искусственного интеллекта на производстве, – отметил управляющий директор комбината Антон Захаров. Фото: предоставлено пресс-службой.

В Курской области ввели в эксплуатацию информационно-аналитическую платформу ситуационно-аналитического центра управления производством в области технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). Новый цифровой инструмент объединил данные о работе оборудования в едином информационном пространстве и станет основой для внедрения технологий искусственного интеллекта.

Запуск модуля искусственного интеллекта запланирован на август 2026 года. Он будет анализировать производственные данные, выявлять аномалии и скрытые закономерности, прогнозировать возможные отказы оборудования и его узлов, а также рекомендовать оптимальные режимы работы.

В основе платформы лежит цифровая модель предприятия, объединяющая программные решения, технические средства и автоматизированные рабочие места пользователей.

На первом этапе к системе подключены дробильное и конвейерное оборудование, а также обжиговая машина №3 – всего около 150 агрегатов. Платформа объединяет семь источников данных и интегрирована с комплексной системой SAP ERP. Сегодня она обрабатывает до 10 тысяч параметров в секунду, а её архитектура позволяет масштабировать этот объём без ограничений.

В режиме реального времени система собирает и анализирует информацию о состоянии основного и вспомогательного оборудования, контролирует ключевые производственные параметры и отображает их в едином интерфейсе. Это помогает оперативно выявлять отклонения, предупреждать персонал о потенциальных рисках и формировать рекомендации для принятия решений.

«Раньше данные по различным участкам и агрегатам находились в разных системах. Теперь мы получаем целостную картину работы оборудования в режиме реального времени. Это позволяет быстрее реагировать на изменения, повышать качество ремонтов и надёжность производственных процессов. Следующий этап – использование накопленных данных для развития инструментов прогнозной аналитики и искусственного интеллекта», – отметил директор по производственным активам Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Андрей Плигин.

Проект реализован за шесть месяцев. В дальнейшем к системе планируется подключать новые производственные объекты и расширять её функциональные возможности.