Пострадавшие называют три главные локации, где были атакованы, в том числе городские парки Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Сезон клещей в Курской области в 2026 году проходит спокойнее прошлого лета, но расслабляться жителям региона пока рано. Статистика показывает снижение числа укусов почти на 15 процентов, однако каждый пятый исследованный в лаборатории паразит все еще остается переносчиком опасных инфекций. Такую статистику приводит курский Роспотребнадзор.

Клещи сдают позиции: что говорит статистика?

По состоянию на 24 июня этого года в больницы и поликлиники Курской области из-за укусов клещей обратились 1109 человек. Для сравнения: прошлым летом к этому моменту пострадавших было заметно больше — 1302 человека.

Клещи продолжают атаковать отдыхающих Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Таким образом активность обращений снизилась на 14,8%. Однако среди укушенных — 423 ребенка в возрасте до 14 лет, в прошлом году было 617 таких случаев.

В этом году курские врачи зафиксировали восемь случаев клещевого боррелиоза (ИКБ), тогда как за тот же период 2025 года их было 11. Всего же за весь прошлый год опасный диагноз подтвердился у 80 курян.

Где прячется угроза?

Вопреки мифам, подцепить паразита в глухой тайге сложнее, чем у собственного порога. Пострадавшие в 2026 году чаще всего называют три главные локации. Это дворы, придомовые территории и детские площадки, частные садовые и огородные участки и привычные лесные массивы, городские лесопарковые зоны.

Лабораторный вердикт: каждый пятый — с «сюрпризом»

Главная хорошая новость — клещевого энцефалита в Курской области нет. Однако местные клещи переносят целый букет других неприятных болезней: боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и лихорадку Западного Нила.

Специалисты регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» изучили с начала сезона 1411 клещей - часть сняли с людей, часть собрали на природе. Общая инфицированность не превышает норму, но цифры заставляют задуматься: 20,1% (283 экземпляра) оказались носителями патогенных бактерий.

215 клещей были заражены боррелиями, 66 клещей переносили анаплазмы и два клеща содержали возбудителей эрлихиоза.

Как защищают регион

Чтобы остановить распространение инфекций, в Курской области развернули химическую атаку на паразитов. К концу июня специальными акарицидными препаратами уже обработали 557,59 гектаров земли.

Отправляясь на природу курянам советуют использовать защитные средства Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Особый упор власти делают на безопасность детей во время летних каникул. Более 200 гектаров обработанных площадей пришлись на детские оздоровительные учреждения (ЛОУ). 89,44 га — это территории пришкольных лагерей, еще 81 га — загородные детские лагеря, 25,20 га — детские санатории и 6,72 га — лагеря труда и отдыха.

Несмотря на активную дезинфекцию общественных мест, эксперты напоминают: отправляясь на дачу или на пикник в парк, не забывайте пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя и детей.

ЗНАЙ!

Куда в Курской области доставить клеща на исследование?

Прием и исследование клещей в регионе делают только платно методом ПЦР. Услуга доступна в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и его филиалы в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов). Адреса:

Курск, ул. Почтовая, д. 3 (в рабочие дни - вход со стороны улицы Кирова), тел. (4712) 70-01-09;

Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54-а, телефон 8 (471-48) 4-51-07;

Льгов, ул. М. Горького, д. 9, тел. 8 (471-40) 2-31-32;

Щигры, ул. Красная, д. 81 телефон 8 (471-45) 4-20-65.

В нерабочие и праздничные дни с 09-00 до 17-00 часов прием и исследование клещей делает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: Курск, ул. Почтовая, д. 3 (центральный вход со стороны улицы Почтовая).

При обращении нужно предоставить информацию о дате и территории, где укусил клещ (регион, область, населенный пункт), а также свой контактный телефон.

Если нет возможности доставить клеща в первые сутки, его можно сохранить. Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой, обязательно закрыть флакон плотной крышкой и хранить в холодильнике.