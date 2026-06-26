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Происшествия26 июня 2026 8:12

Курянин отсудил у магазина 258 тысяч рублей за сломанный телевизор

Суд учел статус истца как вынужденного переселенца
Ольга ДАНИЛОВА
Изначально за телевизор мужчина заплатил чуть более 74 тысяч рублей

Изначально за телевизор мужчина заплатил чуть более 74 тысяч рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суджанский районный суд защитил права мужчины, который купил бракованный телевизор. Технику курянин приобрел на маркетплейсе в качестве новогоднего подарка.

Заказ он сделал в декабре 2025 года через маркетплейс у сетевого магазина техники.

Товар был доставлен курьером. Включив телевизор, мужчина сразу обнаружил повреждение матрицы. Об этом он, как рассказали в суде, тут же сообщил продавцу. Однако, сетевой магазин отказался вернуть товар, аргументируя это тем, что механическое повреждение возникло уже после передачи товара потребителю.

В суде в качестве доказательства, что это был производственный дефект, курянин представил видеозапись процесса распаковки. На ней видно, что каких-либо внешних повреждений у телевизора нет.

- Данное обстоятельство подтвердило доводы покупателя о наличии заводского брака, - отметили в суде. - В связи с отказом продавца в урегулировании спора, покупатель обратился в суд.

По результатам оценки заключения судебной экспертизы, суд установил факт нарушения ответчиком сроков устранения недостатков технически сложного товара. Кроме того, было установлено, что фирма-продавец уклонилась от личного осмотра и экспертизы товара за свой счет. По закону это является основанием для возврата уплаченных за товар денег.

Корме того, при рассмотрении требований покупателя о взыскании компенсации морального вреда, суд принял во внимание его статус вынужденного переселенца из Суджанского района Курской области. Мужчина утратил все свое имущество из-за обстрелов. А телевизор он купил в качестве новогоднего подарка для семьи. Но техника до сих пор не работает.

Суджанский районный суд удовлетворил иск вынужденного переселенца в частичном объеме. С фирмы взыскали стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф и судебные расходы. Общая сумма, которую теперь должен выплатить продавец, составила 258 795 рублей 13 копеек.

Изначально за телевизор мужчина заплатил 74306 рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.