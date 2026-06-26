Курянин отсудил у магазина 258 тысяч рублей за сломанный телевизор

Изначально за телевизор мужчина заплатил чуть более 74 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суджанский районный суд защитил права мужчины, который купил бракованный телевизор. Технику курянин приобрел на маркетплейсе в качестве новогоднего подарка.

Заказ он сделал в декабре 2025 года через маркетплейс у сетевого магазина техники.

Товар был доставлен курьером. Включив телевизор, мужчина сразу обнаружил повреждение матрицы. Об этом он, как рассказали в суде, тут же сообщил продавцу. Однако, сетевой магазин отказался вернуть товар, аргументируя это тем, что механическое повреждение возникло уже после передачи товара потребителю.

В суде в качестве доказательства, что это был производственный дефект, курянин представил видеозапись процесса распаковки. На ней видно, что каких-либо внешних повреждений у телевизора нет.

- Данное обстоятельство подтвердило доводы покупателя о наличии заводского брака, - отметили в суде. - В связи с отказом продавца в урегулировании спора, покупатель обратился в суд.

По результатам оценки заключения судебной экспертизы, суд установил факт нарушения ответчиком сроков устранения недостатков технически сложного товара. Кроме того, было установлено, что фирма-продавец уклонилась от личного осмотра и экспертизы товара за свой счет. По закону это является основанием для возврата уплаченных за товар денег.

Корме того, при рассмотрении требований покупателя о взыскании компенсации морального вреда, суд принял во внимание его статус вынужденного переселенца из Суджанского района Курской области. Мужчина утратил все свое имущество из-за обстрелов. А телевизор он купил в качестве новогоднего подарка для семьи. Но техника до сих пор не работает.

Суджанский районный суд удовлетворил иск вынужденного переселенца в частичном объеме. С фирмы взыскали стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф и судебные расходы. Общая сумма, которую теперь должен выплатить продавец, составила 258 795 рублей 13 копеек.

Изначально за телевизор мужчина заплатил 74306 рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.