Как долго в Курской области продержится жара

Дожди вернутся в Курскую область Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Изнуряющая жара по прогнозам синоптиков в Курской области должна пойти на спад уже в ближайшие дни. Следующая неделя будет отмечена более умеренными температурами и дождями с грозами.

Однако в субботу, 13 июня, в регионе все еще будет жарко. Днем воздух прогреется снова до +28. В Курской области будет облачно с прояснениями, а ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем также в Курской области в субботу возможны кратковременные дожди, а местами даже ливни. В отдельных районах области синоптики прогнозируют грозы.

Этой ночью в Курской области местами будет стоять туман, а днем местами возможен град. Ветер ночью будет слабый, днем - западной четверти 8-13 метров в секунду. При грозах порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит 13-18 градусов.

В воскресенье, 14 июня, в регионе будет без осадков. Утро начнется при температуре +16. А днем максимально обещают до +21. Ветер в течение суток будет менять свое направление с северо-западного утром на западное днем и затем на юго-западное. Скорость ветра в воскресенье составит 2-4 метра в секунду.

В ночь на понедельник, 15 июня, в Курской области пройдут дожди. Днем также будет дождливо в регионе при максимальной температуре +17. К вечеру небо прояснится. Ветер 15 и 16 июня сохранит юго-западное направление. Максимально порывы в понедельник составят до 5 метров в секунду.

Во вторник, 16 июня, день по прогнозу будут дождливым. Максимально в этот день воздух прогреется до +20 днем, а утренняя температура составит всего +15 градусов. Осадки будут идти целый день и прекратятся только ночью.

Среда, 17 июня, пройдет при такой же погоде — дождливо и умеренно тепло будет в этот день в Курской области. Дождь снова будет идти целый день, а воздух днем сможет погреться лишь до +19. В ночь на четверг, 18 июня, будет всего лишь +12 в Курской обалсти. Ветер с юго-западного переменит свое направление на западное.

Четверг, 18 июня, также целый день будет идти дождь. Температура будет в прежнем диапазоне — до +19 днем.

Чуть теплее в Курской области станет лишь в последний рабочий день следующей недели. В пятницу, 19 июня, можно ожидать до +21 днем. Все так же будут идти осадки. К вечеру дождь ненадолго прекратится, но ночью возобновится вновь.