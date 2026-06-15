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Общество15 июня 2026 17:33

Почти во всех парках и скверах Курска нашли недочеты в благоустройстве

Работу подрядчика поставили на контроль
Ольга ДАНИЛОВА
За четыре месяца на благоустройство общественных пространств Курска потратят 30 миллионов рублей

За четыре месяца на благоустройство общественных пространств Курска потратят 30 миллионов рублей

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в мэрии Курска с частной фирмой-подрядчиком обсудили уборку парков и скверов города. Совещание проходило в режиме онлайн, посмотреть ее мог любой житель города.

Цель — сделать работу по благоустройству города максимально прозрачной, пояснили в горадминистрации.

Работы по уборке парков и скверов с Курске сейчас выполняет компания «Унипроф», созданная в 2017 году. Тогда же, девять лет назад, этот подрядчик выиграл аукцион комитета городского хозяйства Курска. Компания отвечает за содержание 113 общественных пространств города. На это по действующему муниципальному контракту - с апреля по июль - выделено 30 миллионов рублей.

За эти деньги фирма должна выполнять целый список работ: убирать мусор и очищать урны, подметать территорию и делать частичный ремонт тротуаров, а также косить траву на газонах, убирать листву, восстанавливать малые архитектурные формы, обновлять песок, мыть скульптуры и ухаживать за зелеными насаждениями - сносить сухие и больные деревья и утилизовать их.

От курян продолжают поступать жалобы на состояние городских парков и скверов

От курян продолжают поступать жалобы на состояние городских парков и скверов

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

За качеством выполнения этих работ следит инспекция ЖКХ Курска. За апрель этого года объем выполненных работ составил шесть млн рублей. Документы за май сейчас проверяют на полноту и правильность заполнения.

Заместитель начальника управления Валентин Камардин перед совещанием объехал 54 сквера и парка Курска. По информации мэрии, почти во всех нашли недочеты: где-то не убран мусор, а где-то не покошена трава или разбита плитка.

Чиновников обязали записывать видеоотчеты о проделанной работе

Чиновников обязали записывать видеоотчеты о проделанной работе

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Подрядчик пояснил, что в комитете городского хозяйства не дали задание на покос и уборку скошенной травы в некоторых скверах. Виновных в мэрии пообещали наказать.

Кроме того, начальник инспекции ЖКХ Курска Михаил Райко теперь обязан постоянно предоставлять курянам информацию с видеоотчетом о том, какая работа проделана.

Также в мэрии пообещали проверить документацию по благоустройству территорий Курска. Например, какую траву использовали при посадке, так как есть замечания, что в части парков газон не засеян как нужно. В городе пообещали проверить материалы конструкций, из которых сделаны детские площадки в случае, если подрядчик заявляет о их частых поломках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году в Курске отремонтируют три детсада и четыре школы

В этом году капитальный ремонт сделают в семи образовательных учреждениях Курска. Работы идут в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» за счет денег консолидированного бюджета. Обновление ждет школы № 27, 31, 14 и 28, а также детские сады № 40, 127 и 128 Курска.

В школе № 27 сейчас ремонтируют кровлю и меняют окна. Также рабочие делают здесь вентилируемый фасад и ремонтируют систему отопления. Чуть позже здесь начнутся и внутренние работы.

В школе № 31 капитально ремонтируют фасад и утепляют кровлю. Также здесь сделают козырьки над входами, пандус и установят металлические дверные блоки, сообщили в горадминистрации.