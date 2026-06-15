Почти во всех парках и скверах Курска нашли недочеты в благоустройстве

За четыре месяца на благоустройство общественных пространств Курска потратят 30 миллионов рублей Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в мэрии Курска с частной фирмой-подрядчиком обсудили уборку парков и скверов города. Совещание проходило в режиме онлайн, посмотреть ее мог любой житель города.

Цель — сделать работу по благоустройству города максимально прозрачной, пояснили в горадминистрации.

Работы по уборке парков и скверов с Курске сейчас выполняет компания «Унипроф», созданная в 2017 году. Тогда же, девять лет назад, этот подрядчик выиграл аукцион комитета городского хозяйства Курска. Компания отвечает за содержание 113 общественных пространств города. На это по действующему муниципальному контракту - с апреля по июль - выделено 30 миллионов рублей.

За эти деньги фирма должна выполнять целый список работ: убирать мусор и очищать урны, подметать территорию и делать частичный ремонт тротуаров, а также косить траву на газонах, убирать листву, восстанавливать малые архитектурные формы, обновлять песок, мыть скульптуры и ухаживать за зелеными насаждениями - сносить сухие и больные деревья и утилизовать их.

От курян продолжают поступать жалобы на состояние городских парков и скверов Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

За качеством выполнения этих работ следит инспекция ЖКХ Курска. За апрель этого года объем выполненных работ составил шесть млн рублей. Документы за май сейчас проверяют на полноту и правильность заполнения.

Заместитель начальника управления Валентин Камардин перед совещанием объехал 54 сквера и парка Курска. По информации мэрии, почти во всех нашли недочеты: где-то не убран мусор, а где-то не покошена трава или разбита плитка.

Чиновников обязали записывать видеоотчеты о проделанной работе Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Подрядчик пояснил, что в комитете городского хозяйства не дали задание на покос и уборку скошенной травы в некоторых скверах. Виновных в мэрии пообещали наказать.

Кроме того, начальник инспекции ЖКХ Курска Михаил Райко теперь обязан постоянно предоставлять курянам информацию с видеоотчетом о том, какая работа проделана.

Также в мэрии пообещали проверить документацию по благоустройству территорий Курска. Например, какую траву использовали при посадке, так как есть замечания, что в части парков газон не засеян как нужно. В городе пообещали проверить материалы конструкций, из которых сделаны детские площадки в случае, если подрядчик заявляет о их частых поломках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году в Курске отремонтируют три детсада и четыре школы

В этом году капитальный ремонт сделают в семи образовательных учреждениях Курска. Работы идут в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» за счет денег консолидированного бюджета. Обновление ждет школы № 27, 31, 14 и 28, а также детские сады № 40, 127 и 128 Курска.

В школе № 27 сейчас ремонтируют кровлю и меняют окна. Также рабочие делают здесь вентилируемый фасад и ремонтируют систему отопления. Чуть позже здесь начнутся и внутренние работы.

В школе № 31 капитально ремонтируют фасад и утепляют кровлю. Также здесь сделают козырьки над входами, пандус и установят металлические дверные блоки, сообщили в горадминистрации.