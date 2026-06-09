"Нужно было зарабатывать для ребенка": в Курске молодую мать поймали с наркотиками

Продавец-кассир в свободное время подрабатывала в нелегальном бизнесе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Промышленный районный суд Курска приговорил 25-летнюю женщину, продавца-кассира, к четырем годам лишения свободы условно за покушение на незаконный сбыт крупной партии наркотических средств. Наказание отсрочено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Как установил суд, осенью 2025 года курянка, начав как покупатель, стала "закладчицей" в интернет-наркоторговле. По указаниям кураторов через мессенджер, она должна была забирать оптовые партии наркотиков из "тайников" и раскладывать их по Курску, получая за это 350 рублей за каждую закладку, а также возможность оставлять часть запрещенных веществ себе, рассказали в полиции региона.

Ночью 23 января 2026 года женщина забрала из сугроба на Магистральном проезде Курска партию из 50 свертков. Однако сбыть их она не успела: днем того же дня ее задержала полиция. При обыске в ее квартире обнаружили всю партию, а также весы, телефон с перепиской и блокнот с записями о наркотиках.

В суде курянка признала вину и раскаялась, объяснив свои действия необходимостью заработка, чтобы содержать ребенка.

Суд столкнулся с выбором: с одной стороны, особо тяжкое преступление и наличие судимости за кражу. С другой – полное раскаяние, активное содействие следствию и статус единственного опекуна маленького ребенка.

В итоге, суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Применив статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания), ей дали четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства, на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее дочерью 14 лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.