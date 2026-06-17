В Курской области подорожали сахар, топливо и средства связи

В цене вырос также "борщевой набор" - капуста, картошка, морковь, лук и чеснок Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Курскстата индекс потребительских цен на товары и услуги в мае этого года по сравнению с апрелем составил 99,99%. Иными словами, за месяц цены в регионе в целом почти не изменились. Но по отдельным категориям товаров и услуг изменения ощутимы.

Так, по данным ведомства, за месяц на полпроцента подешевели продовольственные товары в регионе. Например, существенно подешевели яйца куриные – на 10,6 процента, плодоовощная продукция снизилась в цене на 6,4 процента, макаронные и крупяные изделия, масло и жиры, кондитерские изделия упали в цене на 0,2 - 0,6 процента. При этом подорожали другие продукты - сахар-песок, рыбопродукты, а также напитки безалкогольные, мороженое, мука, алкоголь и продукция общественного питания – на 0,8 - 2,6 процента.

Среди наблюдаемой плодоовощной продукции подешевели за май почти на треть помидоры свежие – на 30,5 процента, огурцы свежие – на 29,5 процента, перец сладкий свежий – на 19,5 процента, апельсины, зелень свежая, бананы, грибы свежие – на 2,6 -5,7 процента. Одновременно с этим подорожала капуста белокочанная свежая – на 14 процента, лимоны – на 10,9 процента, лук репчатый, чеснок, морковь, а также груши, виноград и картофель – на 2,2 -6,6 процента.

Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,4 процента. Подорожал целый список товаров. Например, персональные компьютеры, топливо моторное, а также средства связи, мебель, табачные изделия, моющие, чистящие средства, чулочно-носочные изделия, одежда, белье и строительные материалы – на 0,5 -2,1 процента. Снизились зато цены на ювелирные изделия – на 6,5 процента, товары для животных, телерадиотовары, а также парфюмерно-косметические товары и трикотажные изделия – на 0,8 -2 процента.

Тарифы на услуги также увеличились на 0,5 процента. Подорожали, например, экскурсионные услуги – на 9,2 процента, проезд в поездах дальнего следования – на 6,8 процента, услуги гостиниц, медицинские услуги, а также бытовые и ветеринарные услуги – на 0,9 -1,6 процента.

КСТАТИ

В следующем году вырастут налоги на имущество

Министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области сообщило, что в этом году проводится государственная кадастровая оценка земельных участков по состоянию на 1 января 2026 года. Ее результаты будут действовать с 2027 года.

А 2027-м году проведут государственную кадастровую оценку зданий, помещений, а также сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест по состоянию на 1 января 2027 года. Ее результаты будут действовать с 1 января 2028 года. Напомним, что от величины кадастровой стоимости зависит размер имущественных налогов физических и юридических лиц.

Закон предусматривает проведение государственной кадастровой оценки раз в четыре года.

Собственники могут заранее проверить сведения о своих объектах недвижимости и при необходимости уточнить недостающие или же некорректные характеристики, а также внести актуальные данные в ЕГРН.

Также собственники могут подать в Центр государственной кадастровой оценки Курской области декларацию о характеристиках объекта недвижимости. Это позволит учесть достоверные сведения при проведении оценки, пояснили в ведомстве. Скачать бланки обращений можно на официальном сайте кадастркурск.рф, раздел «Формы обращений и заявлений».

А для подачи документов и получения информации нужно обращаться по адресу 305018, Курская область, Курск, Элеваторный проезд, 14а. Электронная почта obukadastr@kad46.ru. Телефон для справок +7 (4712) 44-65-06.