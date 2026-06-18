Курянин отделялся принудительными работами за повторное мошенничество с Госуслугами

Суд прекратил уголовное дело по 17 эпизодам мошенничества Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районном суде Курска вынесен приговор 24-летнему жителю города, обвиняемому в неправомерном доступе к информации и мошенничестве.

Суд рассмотрел уголовное дело против парня, который ранее, 8 апреля прошлого года, уже был осужден за аналогичные преступления к исправительным работам. На этот раз ему вменялось 15 эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации из корыстной заинтересованности (часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса РФ) и 17 эпизодов мошенничества (часть 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Следствием установлено, что курянин через Интернет и мобильные устройства, а также приобретенные в интернет-магазине сим-карты, получал несанкционированный доступ к персональным данным пользователей портала «Госуслуги». Затем он находил в сети людей, готовых за деньги предоставить реквизиты своих банковских карт. После этого мужчина регистрировал личные кабинеты от имени пользователей «Госуслуг» на сайтах микрофинансовых организаций, подавал заявления на получение займов. Полученные деньги он переводил на указанные им счета и тратил.

Общий материальный ущерб, причиненный преступными действиями семи микрофинансовым организациям, превысил 319 тысяч рублей. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в и возместил причиненный материальный ущерб.

Из-за истечения сроков давности уголовного преследования, суд прекратил производство по 17 эпизодам мошенничества (часть 1 статьи 159 УК РФ) и освободил курянина от уголовной ответственности. Производство по гражданским искам представителей потерпевших также было прекращено, поскольку материальный ущерб полностью возмещен.

При этом суд признал курянина виновным по 15 эпизодам неправомерного доступа к информации (часть 2 статьи 272 УК РФ). На основании статьи 69 Уголовного кодекса РФ, по совокупности преступлений, ему дали два с половиной года принудительных работ. Ежемесячно из его заработной платы будут удерживать 15 процентов в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил, уточнили в суде.