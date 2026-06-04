В Курске курьера аферистов заставили вернуть часть похищенных денег

Курьер отправился в Воронеж, где перевел более 1,3 млн рублей на подконтрольный мошенникам криптокошелек Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске завершено расследование дела курьера, похитившего 1,3 млн рублей в мошеннической схеме.

Обвиняемый уже возместил часть ущерба потерпевшему в ходе предварительного следствия, сообщили в полиции.

Следствие установило, что житель Курска откликнулся на объявление о "легком заработке", получив инструкции от неизвестных через мессенджер. На следующий день он получил координаты, по которым прибыл на место. Там его встретил мужчина, ставший жертвой телефонных мошенников. После обмена кодовым словом, обвиняемый забрал сверток с деньгами и скрылся. Потерпевший до последнего верил в легенду о необходимости "задекларировать" средства, чтобы избежать проблем с законом.

Курьер отправился в Воронеж, где перевел более 1,3 миллиона рублей на криптокошелек, подконтрольный мошенникам. Себе он оставил 132 тысячи рублей в качестве вознаграждения.

В ходе расследования была проделана работа по сбору доказательств и приняты меры для возмещения ущерба. Обвиняемый вернул мужчине 200 тысяч рублей. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и ожидает решения суда. Следствие намерено добиться полного возмещения ущерба.

Полиция напоминает, что работа курьером в мошеннических схемах – это не способ быстрого заработка, а прямой путь на скамью подсудимых. Лучший способ избежать неприятностей – сразу отказываться от подобных предложений и сообщать о них в правоохранительные органы.

БЫЛО ДЕЛО

Мошенники выманили более 300 тысяч рублей у курянина

Все началось с обычного звонка с неизвестного номера. 24-летний молодой человек узнал, что срок действия его SIM-карты подходит к концу, и ему предложили немедленно его продлить. Для этого требовалось лишь назвать код из SMS. Никаких подозрений это не вызвало.

Вскоре последовал второй звонок, на этот раз якобы от представителя МФЦ. Разговор резко сменил тон и превратился в запугивание. Звонивший убеждал, что, назвав код, курянин предоставил мошенникам полный доступ к своим данным. Уже якобы были оформлены микрозаймы и деньги переведены террористам.

"Решение" нашлось мгновенно: чтобы доказать свою непричастность к подозрительным переводам, молодой человек должен был передать на проверку все свои деньги, включая средства с кредитных карт. Так начались регулярные переводы на счета аферистов. Больше месяца парень "защищал" свои сбережения. Сумма в итоге превысила 300 тысяч рублей. Сначала уходили накопления, затем в ход пошли кредитные карты.

Осознание пришло лишь тогда, когда прозвучало требование продать квартиру и отправить вырученные средства на "проверку". Именно эта абсурдная фраза заставила его задуматься о том, что и предыдущие требования были не менее нелепыми.

Полиция напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не верьте незнакомцам, звонящим вам по телефону. Помните: главная цель обманщиков – втянуть вас в разговор и ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, советуют в УМВД региона.