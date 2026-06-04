Под Курском открыли поклонный крест святителю Луке работы внучки скульптора Клыкова

Территорию вокруг планируют облагородить Фото: предоставлено пресс-службой.

В Фатежском районе Курской области 4 июня установили поклонный крест в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и выдающегося хирурга. Место для памятника выбрали не случайно на территории бывшей Верхнелюбажской земской больницы. Фундамент здания обнаружили только 20 лет назад, в 2006 году. Считается, что именно здесь в молодости работал будущий святитель Лука.

Найти точное место, где стояла эта больница, было непросто.

- В Великую Отечественную войну, во время оккупации, фашисты полностью разобрали это здание, а кирпич пустили на мощение дорог для своей техники. Территория заросла, потребовалось 15 лет кропотливой работы краеведов и местных жителей, чтобы отыскать и расчистить памятное место», – рассказал заведующий кафедрой курского вуза Игорь Бобынцев.

Автором поклонного креста стала скульптор-монументалист Анастасия Клыкова, внучка известного курского скульптора Вячеслава Клыкова.

По ее словам, крест был разработан еще несколько лет назад.

- Трудилась над ним долго, работа шла в мастерской моего дедушки, Вячеслава Клыкова. Он за свою жизнь поставил много поклонных крестов. В работе я ориентировалась на иконографию, а также фотографии святителя Луки. Этот крест долго ждал своего места, и вот наконец-то его обрел, – рассказала скульптор.

Поддержку в этом проекта оказал академик РАН, председатель Общероссийской общественной организации «Общество православных врачей России» Александр Чучалин. Он также присутствовал на открытии.

- Мы собрались на курской земле. Здесь начинал свою трудовую деятельность Валентин Войно-Ясенецкий. Я под большим впечатлением от изысканной работы, которую проделала скульптор. Думаю, это один из знаковых поклонных крестов в России, – сказал Александр Чучалин.

Земельный участок под поклонный крест, к слову, передан Курской Епархии. Панируется, что территория вокруг будет облагорожена, чтобы это место посещали не только жители ближайшего районного центра Фатеж, Курской области, но и гости из других регионов.

Святитель Лука внес большой вклад в развитие хирургии, а также анестезиологии и военно-полевой медицины. Еще в начале своей карьеры он совершил прорыв в области обезболивания. В 1916 году, более века назад, он защитил первую в мире диссертацию, которая была посвящена регионарной анестезии. Главный научный труд профессора – это монография «Очерки гнойной хирургии». Он был создан в сложных условиях, во время тюремного заключения и ссылок. Эта работа до сих пор остается важным пособием для хирургов.

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