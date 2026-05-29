Выходные в Курске: Зеленые святки и спектакли

В эту субботу всех снова приглашают на Полугору

Полугоре - Зеленые святки

В субботу, 30 мая, в Курске будут встречатьТроицу на Полугоре с березовыми венками, а также травяными оберегами и хороводами.

В программе после обеда и до вечера: старинные и современные ремесла на мастер-классах. Одновременно здесь будет идти концертная программа на большой сцене под названием «Ах, Троица, Зеленая пора!». Гостей будут развлекать коллективы Центра народного творчества «Русь», а также Городского культурного центра «Лира».

Мастер-классы, концерт и кино ждут курян и гостей города

Здесь же будет открыт шатер с настольными играми. А вечером покажет на большом экране традиционное кино. В этот раз - фильм «Я служу на границе», пронзительную драму о тех, кто защищал рубежи. Гостям предлагают взять с собой пледы, так как погода может быть прохладной в этот день.

Здесь же будет работать фотовыставка «Старый Курск». Вся программа начинается с 14.00.

Последние спектакли сезона

В Курском драматическом театре завершается сезон. Н»По а субботний вечер остались единицы билетов на спектакль «Не я» (18+). Видение без антракта по мотивам пьесы Николая Коляды «Родимое пятно» покажут на Малой сцене. Автор идеи - Марина Архангельская. Постановка и музыкальное оформление - Заслуженная артистка России Елена Петрова

Художник-постановщик: Елена Баженова.

Мир Николая Коляды – это повседневный карнавал, где смех сменяется трагедией, а затем ведет к катарсису. В его произведениях обыденные драмы разрастаются до гигантских масштабов, становясь для героев настоящими трагедиями.

Спектакль «НЕ Я», вдохновленный пьесой «Родимое пятно», напоминает: счастье не нужно искать далеко. Оно здесь, в тишине одинокой комнаты. Познайте себя, и страх отступит, считает автор.

«По щучьему велению» и «Приключения Буратино»

В Курском кукольном театре на этих выходных покажут также несколько спектаклей. Билеты есть на «Приключения Буратино» (0+) и на постановку «По щучьему велению» (0+).

«Приключения Буратино» - это волшебная история о деревянном мальчишке, чья жизнь полна озорства и невероятных приключений.

Вместе с непоседливым Буратино зрители отправятся в захватывающее путешествие, полное испытаний. Преодолев все преграды, он обретет верных друзей, поможет им одолеть коварного Карабаса-Барабаса и, конечно же, с помощью заветного золотого ключика откроет дверь в новую, счастливую жизнь.

Режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев

Художник-постановщик: Заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин.

Композитор: Заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко

Продолжительность: 60 минут (с антрактом).

Как лентяю преуспеть в жизни? Ответ – в сказке: перебороть лень и добраться до проруби – по щучьему велению.

Судьбоносная встреча с волшебной Щукой превращает беззаботную жизнь Емели в настоящую сказку. Казалось бы, достаточно произнести заветные слова, и Щука исполнит любое желание. Но так ли всемогуща эта волшебница? Узнайте, посмотрев спектакль «По щучьему велению».

Режиссер-постановщик: Игорь Семяновский. Художник-постановщик: Артур Вольховский. Композитор: Александр Щербаков. Продолжительность: 40 минут