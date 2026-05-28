Белгородская семинария: высшее образование для юношей и девушек

История Белгородской духовной семинарии ведется с конца 18 века.

Традиции вне времени

Белгородская духовная семинария была открыта в 1787 году. Спустя столетие, ее, ставшую центральным духовным учебным заведением Курско-Белгородской епархии, перевели в Курск. А отделение семинарии в Белгороде было открыто на базе духовного училища в 1906-м и просуществовало до октябрьского переворота.

Новейшая история учебного заведения начинается в 1996 году, с решения Священного Синода РПЦ о создании в Белгороде Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). На ее торжественном открытии присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Вступительные испытания нынешних первокурсников семинарии.

О том, чем живет семинария сегодня, рассказывает ректор, протоиерей Алексий Куренков. Он отмечает, что студенты и преподаватели дорожат богатым историческим и духовным наследием учреждения. Кроме того, оно является уникальным для нашей страны, специализируясь на подготовке миссионеров для работы не только на территории России, но и за ее пределами.

Уровень образования здесь традиционно высок - 4 доктора наук и без малого два десятка кандидатов наук и кандидатов богословия работают в качестве педагогов, даже спортивные занятия ведет двукратный обладатель титула чемпиона Европы. Успешно существует и институт индивидуальных наставников, когда за каждым курсом закреплен человек, который наставляет студентов в ходе научно-исследовательской деятельности.

Традиционно воспитанники семинарии участвуют в олимпиадах и конференциях разного уровня, ведут миссионерскую и волонтерскую работу, успевая при этом заниматься спортом, петь в хоре, бывать в музеях и паломнических поездках.

Семинаристы – активно участвуют как в городских концертах, так и субботниках.

Особенная среда

- Несмотря на то, что у нас выдаются дипломы государственного образца о высшем образовании, мы остаемся в лоне церковной традиции, студенты получают опыт жизни в Церкви - это и богослужебные практики, и тонкости быта, - рассказывает протоиерей Алексий. - Можно назвать это своего рода испытанием. Ведь церковная среда – особенная, важно понять: готов ли, смогу ли? У нас есть примеры, когда выпускники не становились священнослужителями, а выбирали, к примеру, путь педагога, ученого.

Как и в обычном вузе, здесь действует двухступенчатая система бакалавриата и магистратуры, есть очное и заочное отделения. Но в перечень предметов включены и нехарактерные для семинарии дисциплины: например, общегуманитарного направления, спецкурс по основам экономических знаний, блок психологических наук и даже физкультура.

Совсем скоро в семинарии начнут принимать документы от абитуриентов.

Абитуриентам необходимо иметь результаты ЕГЭ, среднее специальное или высшее образование. «Приходить к нам можно после окончания учреждения любой специфики – нет запрета, к примеру, получив техническое образование, продолжить учиться по теологическому направлению», - поясняет ректор. А вот рекомендательное письмо от священника является непреложным правилом для поступающего.

Не только обучение, на также проживание и питание студентов-очников бесплатны, даже предусмотрена небольшая стипендия. Поэтому поступают в семинарию не только белгородцы, но также представители других регионов и даже стран (например, сейчас здесь учится выходец из Анголы, улыбчивый темнокожий Августин).

В семинарии есть возможность получать знания и сдавать экзамены дистанционно.

Есть и возможности для дистанционного получения знаний в связи с напряженной оперативной обстановкой, пребыванием студента в другом регионе, совмещением учебы и работы. К таким моментам руководство семинарии относится с пониманием, подходя индивидуально, идет навстречу своим воспитанникам.

К слову, мерам безопасности уделяется особое внимание. Здание, построенное в послевоенные годы прошлого века, обладает толстыми стенами и надежными подвальными помещениями, оборудованными соответствующим образом. Все окна оклеены бронепленкой, имеются электрогенератор и аптечки, работает штатная медсестра, а для студентов и преподавателей регулярно проводятся занятия по выработке навыков правильного поведения в нестандартных ситуациях и оказания первой медпомощи.

Как дома: подготовка к любимым семейным праздникам.

Первые семинаристки

В 2025 году, с получением государственной аккредитации, в семинарию на очную форму обучения начали принимать девушек. Сегодня первый курс уже оканчивают две студентки.

- Вопреки сложившимся стереотипам, по окончании учебы у них достаточно широкий спектр возможностей трудоустройства, - поясняет ректор. - После бакалавриата – это, как минимум, ведение в школе курса «Основы религиозных культур и светской этики». Также наши выпускницы могут преподавать в воскресных школах и духовно-просветительских центрах. А по окончании магистратуры – как на базе семинарии, так и светского вуза – можно защитить кандидатскую диссертацию, в дальнейшем выстраивая карьеру педагога в учреждениях высшего образования.

Кроме того, сегодня для выпускниц семинарии есть работа и на приходах, где всегда необходимы помощники настоятелей по разным вопросам: от административно-хозяйственного направления до просветительского и катехизаторского, миссионерского, социального служения. Отметим, что Патриарх Кирилл рекомендовал появление в штате всех городских храмов подобной должности.