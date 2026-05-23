Хинштейн наградил Машкова медалью «За заслуги перед Курской областью» III степени

Александр Хинштейн вручил Владимиру Машкову медаль «За заслуги перед Курской областью» III степени. Это произошло во время гастролей театра "Современник", которые прошли в Курске 21 и 22 мая.

В приграничный регион труппа во главе с Владимиром Машковым привезла спектакль «Женитьба Бальзаминова» (12+). В зале был полный аншлаг, билеты были раскуплены заранее. Те, кто не смог попасть на спектакль, могли посмотреть его в режиме онлайн в соцсетях и на городском экране в общественном пространстве Полугора.

Спектакль по пьесе Александра Островского поставил Сергей Газаров. В отличие от классической версии здесь режиссер показывает главного героя не инфантильным чудаком, а мечтателем, философом и романтиком. Это история о "второй жизни", которой многие мечтают. Только у Бальзаминова она стала реальностью.

- «Современник», как и легендарная «Табакерка», — теперь в числе любимых столичных театров курян. И это не случайно. Художественный руководитель обоих — мой давний друг, народный артист России и председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков, - отметил Хинштейн.

Владимир Машков приехал в Курск вместе с труппой, несмотря на то, что сам в спектакле не занят. Известный актер отметил, что ни в одном городе не видел такого стремления к театру, как в Курске. Куряне стояли в «ночных очередях» за билетами на постановку.

Этой осенью в Курске снова ждут Машкова. На этот раз уже с «Табакеркой» в рамках проекта «Большие гастроли».

В год 150 летия СТД по приглашению Владимира Машкова Курская область участвует во Всероссийском проекте «Театральный поезд». В конце июня в Курск приедут театры из Тамбова и Воронежа. А затем курские коллективы - ТЮЗ «Ровесник», драмтеатр и театр кукол - отправятся с гастролями в Смоленск и Калугу. Финалом станет Всероссийский фестиваль «Россия — Театр — Общество», который пройдет в Москве. Курск представит Концертно-творческий центр имени Щепкина с моноспектаклем «Марина» в память о Марине Цветаевой.

Владимир Машков поблагодарил курян за участие в «Ночи театрального искусства» — включились все местные театры, а Курский драмтеатр показал сразу шесть своих лучших спектаклей.

Кроме того, СТД поддержал идею Александра Хинштейна учредить медаль Михаила Щепкина. По задумке имя выдающегося курского актера начала 19 века обретет еще одну бессмертную форму.

- Награда будет находить тех, кто «на сцене живет, а не играет», как и завещал Щепкин. В Курске установим памятник Михаилу Семеновичу, а в приграничной Судже восстановим разрушенный ВСУ его бюст, - сообщил курский губернатор Хинштейн.