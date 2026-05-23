Около 15 тонн макулатуры и корма для животных собрали юные куряне в рамках проекта «Бумажная лайка» от партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

Он проходит в регионе с 2020 года при поддержке проекта «Бумажная лайка» и партии «Новые люди». В этом сезоне добрая акция объединила 35 учебных учреждений города Курска: школы и детские сады. Совместными усилиями ребятам, их родителям и педагогам удалось собрать более 12,5 тонн макулатуры и около 2 тонн корма.

- Мы участвуем в конкурсе с самого первого дня, и это стало нашей доброй традицией. Удивительно, как активно к делу подключились не только детки, но и их родители. Они несут макулатуру из дома, а в группах у нас стоят специальные корзинки. Туда отправляется всё: бумага, оставшаяся после наших творческих поделок, и даже старые рисунки теперь приносят пользу, — рассказала старший воспитатель детского сада №15 г. Курска Елена Бондаренко.

Средства, вырученные от сдачи макулатуры, партия «Новые люди» направляет на закупку необходимого: лекарств для болеющих животных и дополнительного корма. Собранную помощь команда регулярно доставляет в местные приюты, а также в монастырь Коренная Пустынь, где послушники заботятся о сотне бездомных питомцев.

- Этот конкурс — не просто соревнование. Это урок доброты и ответственности, который наши дети усвоили лучше многих взрослых. Мы гордимся каждым участником и благодарим педагогов за воспитание неравнодушного поколения. Недавно партия „Новые люди“ выступила с инициативой ужесточить ответственность за отказ от домашних животных. Считаем, что за безответственность люди должны платить. А вырученные средства также могут быть направлены на содержание питомцев в приютах — приобретение корма, лекарств, — отметил руководитель партии «Новые люди» в Курской области Максим Сысоев.

Проект «Бумажная лайка» от партии «Новые люди» — это не только сбор макулатуры и корма для животных. Волонтёры активно работают с детьми, проводя мастер-классы по апсайклингу. Ребята дают вторую жизнь старым вещам, создавая из них игрушки и уютные лежанки для питомцев.

«Бумажная лайка» не уходит на каникулы! Летом команда продолжит проводить «Уроки добра» в детских садах города.