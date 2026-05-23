На Малой сцене покажут "Контрабас" Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Одежда и аксессуары с курским характером»

23 мая в креативном пространстве «Веранда» с 14:30 до 16:00 в Активной зоне пройдет встреча с путешественником Богданом Пановым под названием «Одежда и аксессуары с курским характером». Он отмечает два года своего уникального проекта по созданию сувениров и приглашает всех на презентацию!

В "Веранде" пройдет встреча с путешественником Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Узнайте, как родилась идея, как развивался проект и какие у него планы на будущее. Богдан также расскажет, почему так важны местные сувенирные бренды. А еще гостей ждет эксклюзивный показ продукции, включая совершенно новые творения.

Нужна предварительная регистрация в сообществе «Веранды»

Спектакль по пьесе Патрика Зюскинда

23 мая вечером в Курском драматическом театре на Малой сцене покажут пьесу"Контрабас" (16+) Патрика Зюскинда. Это ода инструменту, поглотившему душу.

Перед вами исповедь контрабасиста из государственного оркестра, раскрывающая его парадоксальные, порой пугающие, но всегда глубокие узы с Контрабасом. Этот громоздкий, неудобный, но безмерно величественный инструмент, без которого немыслим ни один оркестр, стал для героя целой вселенной. Он подчинил его жизнь, превратив в безупречно отлаженный механизм. Но в душе героя зреет бунт: он мечтает вырваться из этой рутины, осмелиться произнести имя той, что пленила его сердце в оркестровой суете. Однако, кажется, эта мечта недостижима, ведь он уже не просто человек, а неотделимая часть своего могучего инструмента.

Спектакль в одном действии. Постановка и музыкальное оформление – Константин Демидов. Художник-постановщик – Елена Баженова. Художник по свету – Людмила Лунева. В спектакле заняты: Евгений Сетьков, Юлия Высочиненко.

«Весна на Полугоре»

23 мая на Полугоре в Курске проходят различные мероприятия целый день. Деловая зона здесь превратилась в машину времени.

23 мая на Полугоре мероприятия идут целый день Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Здесь развернулась экспозиция «Старый Курск» (0+). Вывески, лавки, запах ушедшего века и лица, которые смотрят с черно-белых фотографий. Заходите на час или задержитесь до заката. Здесь можно рассматривать детали, а также вспоминать улицы из рассказов бабушек, просто выдохнуть в атмосфере, которой уже не встретишь.

Экспозиция работает непрерывно, вход свободный.

На Полугоре также в эту субботу расцветет «Славянский венок» (5+). Лучшие педагоги курских школ искусств превращают здесь творчество в праздник. Это игра, краски и неожиданные открытия.

В программе следующие мастер-классы:

ДХШ №1 им. Клыкова - «Буквица-красавица»

ДШИ №1 им. Свиридова - «Рисуем край родной»

ДШИ №2 им. Гринева - «Мы рисуем Буквоград»

ДШИ №4 им. Яковлева - «Роспись шоперов в народном стиле»

ДШИ №5 им. Шостаковича - «Кириллица и Глаголица - два алфавита»

Где: Деловая зона, 14:00 – 16:00

Вход свободный, а материалы - на месте. Берите друзей и приходите, чтобы создать свой венок из букв, красок и вдохновения.

Мастер-классы "Буквица" и кино

На Полугоре 23 мая будет царить магия мастеров. «Буквица» оживет в руках детей и взрослых.

Что будет:

ДХШ №2 им. Дейнеки предложит сразу три интерактива: «Слово для детей», «Буква в городе» и «Забавные фигурки»

ДШИ №6 — «Создаем шрифтовые композиции» (мастер-класс по леттерингу)

ДШИ №7 — «Декоративная буквица своими руками»

ДШИ №8 — «Магия бумаги: от квадрата к шедевру»

Где: Деловая зона фестиваля, 16:00 – 18:00.

Вход свободный. Приходите рисовать буквы просто ради удовольствия.

Днем на Полугоре пройдет концерт курских коллективов, а в шесть часов вечера здесь покажут фильм День сменяется вечером, и в амфитеатр Полугоры приходит сказка. Здесь покажут фильм «Финист - Ясный сокол». Тот, где добро побеждает, а сокол становится молодцем.

Это лучшее время для кино - под открытым небом на закате. Берите друзей, детей и хорошее настроение!