"Проявил лучшие качества космонавта": курянину Александру Горбунову вручили Золотую Звезду Героя

Президент РФ Владимир Путин вручил уроженцу Курской области Александру Горбунову Золотую Звезду Героя. Курянину также присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Курянин Александр Горбунов во время длительного международного космического полета проявил мужество, а также высокий профессионализм и лучшие качества космонавта, отметили на торжественной церемонии вручения Звезды Героя.
К слову, награду курянин получил накануне своего Дня рождения. 24 мая ему исполнится 35 лет. Александр родился в Железногорске Курской области.
Ранее КП сообщила, что Александр Горбунов в этом году стал Героем России. Напомним, курянин провел в космосе 171 день.
28 сентября позапрошлого года Александр стартовал в составе экипажа миссии SpaceX Crew-9. Полет проходил на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon.
Корабль принадлежит компании SpaceX. 18 марта 2025 года международный экипаж, в составе которого был Горбунов, вернулся на Землю. Запуск транслировали онлайн, его могли наблюдать в режиме реального времени все жители Земли.
Герой России Александр Горбунов родом из Железногорска Курской области. В 2008 году он окончил там среднюю школу № 6 с золотой медалью.
Александр из обычной семьи, всего добился в жизни сам. В 2014 году курянин с отличием Московский авиационный институт по специальности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки». Курянину была присвоена квалификация «инженер». До поступления в отряд космонавтов Александр работал инженером первой категории в отделе проектирования транспортных грузовых кораблей РКК «Энергия» имени Сергея Королева.
Александр увлекся космосом еще в шестом классе. Он мечтал о создании космических кораблей.
- В школе мы собирали авиамодели космических кораблей. Например, "Буран". Вот оттуда пошло увлечение космической инженерией, - вспоминал космонавт.
