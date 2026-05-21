«Рубил клен и почувствовал сильный удар»: ветка полтора года находилась в черепе курянина

Фото: Минздрав Курской области

12-сантиметровая ветка полтора года находилась в черепе жителя Курской области. Как сообщили в региональном минздраве, 50-летний житель Рыльска получил травму еще в 2024 году. Мужчина рубил ветки клена, и почувствовал сильный удар в области глаза, но не понял, что ветка вошла в глазницу.

В течение полутора лет Юрий Васильевич периодически ощущал дискомфорт во внутреннем углу глаза, покалывание, в ране возникало нагноение. Курянин обращался за медицинской помощью в частные клиники к офтальмологам, проходил лечение медикаментами, но оно не помогало.

Три месяца назад воспаление усилилось, а зрение ухудшилось. В начале мая пациент обратился в Курскую офтальмологическую больницу. Врачи медучреждения заподозрили наличие инородного тела и направили мужчину на проведение магнитно-резонансной томографии.

- Результат МРТ подтвердил наличие инородного тела в глазнице. Сам глаз, к счастью, был не задет. Компьютерная томограмма показала, что инородным телом оказалась ветка, которая прошла через глазницу, разрушив при этом пазухи и повредив костные перегородки черепа в опасной близости к жизненно важным структурам головного мозга. Уникальность данного случая заключается еще и в том, что постановка правильного диагноза и удаление иногороднего тела произведены полтора года спустя после травмы, - объясняют в минздаве.

Перед врачами стояла сложная задача – максимально безопасно удалить инородное тело, сохранить зрение пациенту и не задеть крупные сосуды и структуры головного мозга.

И хирургам удалось извлечь 12-сантиметровый обломок ветки без наружных разрезов, через нос – эндоскопическим способом. При таких размерах инородного тела это требует особого мастерства и высокого профессионализма. Операция прошла успешно, у пациента нет осложнений, зрение удалось сохранить.

Операцию провели заведующий оториноларингологическим отделением Курской ОМКБ Никита Никитин и врач-оториноларинголог Александр Юрчук. В составе оперирующей бригады работали медсестра Елена Кованцева, врач анестезиолог-реаниматолог Анна Белкина, медицинская сестра-анестезист Виктория Миндрик и санитарка Алена Чекмарева.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит лечение в оториноларингологическом отделении областной больницы.