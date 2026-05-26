В Курской области 450 человек обратились в больницы из-за укусов клещей

С начала года в медицинские организации Курской области за помощью по поводу укусов клещей обратилось уже 450 человек. Среди них 171 ребенок в возрасте до 14 лет. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 562 обращения, включая 264 ребенка, рассказали в Управлении Роспотребнадзора региона.

Иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) в этом сезоне 2026 года зарегистрировано три случая. Для сравнения в 2025 году было выявлено 80 таких случаев, из которых десять пришлось на детей.

- Клещевой вирусный энцефалит на территории Курской области не встречается. Прививаться от него не требуется, если вы не планируете поездки в эндемичные регионы России или за рубеж. Актуальную информацию об эндемичных территориях можно найти на сайте Роспотребнадзора, - пояснили специалисты.

Несмотря на отсутствие энцефалита, важно помнить о других заболеваниях, переносчиками которых являются клещи, обитающие в Курской области. К ним относятся иксодовый клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия и лихорадка Западного Нила (ЛЗН).

В этом сезоне 2026 года лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» исследовано 596 экземпляров клещей. Из них 259 были сняты непосредственно с людей, а 337 собраны из окружающей среды. Патогенные бактерии обнаружены в 98 экземплярах клещей, что составляет 16,4% от общего числа исследованных. Среди них боррелии обнаружены в 73 экземплярах, анаплазмы – в 24 экземплярах и эрлихии – в одном экземпляре.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 20 мая 2026 года в Курской области против клещей обработано 414,4 гектара территории.