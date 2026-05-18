Из Курской области пытались нелегально вывезти подозрительный скот на убой

Задержанную фуру со скотом под конвоем экипажа ДПС вернули на молочно-товарную ферму

15 мая во время совместного рейда Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и сотрудников ДПС на федеральной автодороге М-2 «Крым» в Орловской области остановлен грузовик SHACMAN. В прицепе фуры были 23 головы крупного рогатого скота, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

При проверке документов водитель предъявил странные документы. Ветеринарное свидетельство было на 34 головы, а груз по ним следовал из Брянской области в Курскую. При этом документ, датированный 22 апреля, уже был погашен получателем. Любопытно, что фура ехала в противоположном направлении — из Курской области в сторону Тульской, а не так, как значилось в документах.

- Данные в счете-фактуре также не совпадали с числом животных, которые были в прицепе. Водитель объяснил такое несоответствие тем, что фактически оформленных документов у него нет и подтвердил, что скот направлялся из Льговского района Курской области на убой в Тульскую область, - рассказали в Россельхознадзоре.

С помощью компонента ФГИС «ВетИС» — «Хорриот», который ведомство использует для учета и идентификации животных, сотрудники надзорного органа установили владельца скота. Им оказался индивидуальный предприниматель из Льговского района Курской области.

- Стоит отметить, что этот предприниматель уже находился в поле зрения Управления. Незадолго до этого случая в его хозяйстве обнаружили неучтенный скот. Его ввезли в начале мая без должного оформления. Кроме того, выяснилось, что на молочно-товарной ферме предпринимателя действует карантин по лейкозу крупного рогатого скота, - отметили в ведомстве.

По данным комитета ветеринарии Курской области, у 61 животного, которых держит ИП, нашли специфические антитела к вирусу лейкоза. Несмотря на это, 23 животных были вывезены с фермы. А это является грубым нарушением ветеринарных правил.

Лейкоз — это хроническое инфекционное заболевание. Оно входит в перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных. Считается, что его распространение наносит экономический ущерб и угрожает продовольственной безопасности.

Задержанную фуру со скотом под конвоем экипажа ДПС вернули на молочно-товарную ферму предпринимателя и там выгрузили. Управление Россельхознадзора инициировало внеплановую проверку работы льговского ИП, чтобы установить причины нарушения и принять меры. Кроме того, в суд направлен иск с требованием к предпринимателю выполнить ограничения.

В ведомстве отметили, что неисполнение судебного решения влечет уже уголовную ответственность:

- Перевозка животных без ветеринарных документов не только не законна, но и чревато серьезными последствиями. Это может привести к распространению опасных заболеваний.