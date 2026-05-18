До +30 и без осадков: какая погода ждет курян на этой рабочей неделе

Нынешняя рабочая неделя будет жаркой, по прогнозу синоптиков максимально темепература в Курской области в ближайшие дни поднимается до +30. При этом в основном в регионе будет сухо. Дожди можно ожидать теперь только к концу этой недели.

В понедельник, 18 мая, днем воздух прогреется до +27. Ветер будет восточный, а к вечеру переменится на северо-восточное направление. В ночь на 19 мая в Курской обалсти можно ожидать комфортные +17. При этом температура будет ощущаться как +15.

А направление ветра во вторник сохранится как северо-восточное. При этом скорость ветра не превысит 19 мая 5 метров в секунду.

В регионе продолжится потепление — утром 19 мая в Курской области будет уже +22 и ясно. А днем столбик термометра поднимется до +28. К вечеру станет чуть прохладнее - +25, хотя реально такая погода будет ощущаться как чуть более прохладная. В ночь на 20 мая синоптики прогнозируют +19 в Курской области.

Среда снова порадует весенним теплом. Днем максимально в этот день воздух прогреется уже до +29. В регионе по-прежнему будет сухо и без осадков. Погода практически повторит предыдущий день — вечером будет до +25, а ночью - +19 при переменной облачности. При этом ветер также сохранит северо-восточное направление, а его максимальная скорость достигнет 6 метров в секунду.

Аналогичная погода будет и в четверг, 21 мая. Утро начнется с + 21 при переменной облачности. Днем синоптики прогнозируют стабильные +29, к вечеру - +25, а ночью - +17. Ветер будет в основном восточного направления, максимум — 5 метров в секунду.

Последний день этой рабочей неделе в Курской области обещает быть, пожалуй, самым жарким с начала этого года. Днем куряне ощутят +30. При этом 22 мая днем в регионе пройдет дождик. А утро начнется с ясной погоды при +20. Ветер в этот день будет переменчивым. С утра — восточного направления, затем сменит его на южное, и к вечеру — на юго-западное. Максимальная скорость ветра в этот день составит три метра в секунду. Вечер рабочей недели завершится ясной погодой при +26. А в ночь на субботу, 23 мая, в Курской области прогнозируют +18 при северо-западном ветре.

В выходные в Курскую область придут похолодание и дожди. Предварительно синоптики прогнозируют в субботу, 23 мая, в регионе максимум +24 градуса, а в воскресенье, 24 мая, - +21 днем. При этом дожди будут идти практически все воскресенье, также осадки возможны и днем в субботу. Ветер в выходные будет держаться северо-восточного направления.