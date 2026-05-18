Аферисты заставили курянку отвезти 13,5 миллионов рублей в Орел и отдать неизвестному

Эта история – пример того, как мошенники, несмотря на разнообразие предлогов, неизменно подводят жертву к одному и тому же: взлому аккаунта на "Госуслугах" и необходимости "спасать" свои деньги.

Так произошло с 53-летней жительницей Курска. Сначала неизвестный позвонил ей, сообщив о необходимости записаться в электронную очередь и попросив продиктовать код из SMS. Затем последовало сообщение от лже-специалиста технической службы, утверждающего, что личный кабинет женщины на "Госуслугах" взломан. В сообщении был указан номер поддержки для решения проблемы. Несмотря на явное несоответствие контактов настоящему порталу, курянка позвонила по указанному номеру.

Далее начался основной этап обмана. "Специалист" объяснил, что по электронной подписи курянки, кем-то оформленной, начались переводы ее сбережений за границу. Чтобы доказать свою непричастность к финансированию терроризма, ей якобы нужно было снять все деньги со счетов и вкладов и передать их на "проверку". Обещали, что средства проверят на подлинность и вернут в скором времени.

Под диктовку собеседников женщина начала снимать крупные суммы. Все происходило под их строгим контролем. Ей запрещали кому-либо рассказывать о ситуации, ссылаясь на секретность "спецоперации", и требовали не прекращать разговор, даже когда она шла по улице.

В итоге, 13,5 миллионов рублей она отвезла в Орел и передала там неизвестному человеку – звену в цепи мошеннической схемы.

На следующий день, пытаясь связаться с "кураторами" и узнать о возврате денег, курянка поняла, что ее обманули – никто больше не выходил на связь. Поделившись своими сомнениями с дочерью, она получила единственно верный совет – немедленно обратиться в полицию. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона.

Полиция напоминает:

- Избежать подобной ситуации можно одним нажатием кнопки завершения разговора. Настоящие сотрудники любых организаций никогда не просят переводить деньги или передавать их незнакомым людям. Так действуют только мошенники!

БЫЛО ДЕЛО

47-летняя жительница Конышовского района Курской области обратилась в полицию с заявлением о краже 50 тысяч рублей с ее банковской карты.

Полиция считает, что к хищению причастен 38-летний знакомый курянки. Между ними долгое время были доверительные отношения: женщина давала ему свою банковскую карту и наличные для покупок. Мужчина всегда добросовестно выполнял просьбы, предоставлял чеки и не вызывал подозрений.

Однако после очередной операции на счете заявительницы оказалась недостача в 50 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый признался, что совершил кражу из-за финансовых трудностей, рассчитывая, что пропажа денег не будет замечена сразу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ). Мужчина задержан и опрошен. Он полностью признал свою вину и ущерб возместил.