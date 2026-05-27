Семейная выплата: кто может получить и как оформить курянам

Доход - не больше 23 142 рублей на человека
Право на получение новой семейной выплаты от государства имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно (за исключением дополнительных образовательных программ).
Важное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения. В Курской области эта сумма составляет 23 142 рубля.
Кто может подать заявление?
Заявление на выплату могут подать оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, которые в течение года уплачивали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со своих заработков.
Важно: самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить эту выплату.
Как оформить?
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ или в клиентском офисе Отделения Соцфонда России по Курской области.
Большинство необходимых сведений специалисты запросят самостоятельно. Однако в некоторых случаях (например, для подтверждения обучения ребенка) вам может потребоваться предоставить справки лично.
Заявление можно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Например, в 2026 году можно подать заявление за 2025 год.
Как рассчитывается выплата?
Если выплата одобрена, НДФЛ, уплаченный по ставке 13%, будет пересчитан по ставке 6%. Разница будет возвращена вам. Размер семейной выплаты для каждого работающего родителя рассчитывается индивидуально и зависит от суммы уплаченного налога и примененных налоговых вычетов.
При назначении выплаты в составе доходов семьи учитываются: трудовые доходы и доходы от предпринимательства, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, стипендии и полученные алименты.
Кто входит в состав семьи при назначении выплаты?
В составе семьи учитываются сам заявитель, его супруг или супруга и несовершеннолетние дети заявителя, а также дети, находящиеся под опекой или попечительством заявителя и дети заявителя до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме обучающихся по дополнительным образовательным программам).
Родители и дети должны быть гражданами Российской Федерации.
У родителей не должно быть задолженности по алиментам.
Родители, лишенные родительских прав, не могут претендовать на выплату.
Как узнать, положена ли выплата вашей семье?
Для расчета среднедушевого дохода семьи используйте формулу:
Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи.
Если полученный доход не превышает установленный лимит, ваша семья может претендовать на выплату. Деньги перечисляют один раз в год, и право на нее необходимо подтверждать ежегодно.