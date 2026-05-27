Семейная выплата: кто может получить и как оформить курянам

Государство вернет часть уплаченных налогов некоторым категориям Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Доход - не больше 23 142 рублей на человека

Право на получение новой семейной выплаты от государства имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно (за исключением дополнительных образовательных программ).

Важное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения. В Курской области эта сумма составляет 23 142 рубля.

Кто может подать заявление?

Заявление на выплату могут подать оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, которые в течение года уплачивали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со своих заработков.

Важно: самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить эту выплату.

Как оформить?

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ или в клиентском офисе Отделения Соцфонда России по Курской области.

Большинство необходимых сведений специалисты запросят самостоятельно. Однако в некоторых случаях (например, для подтверждения обучения ребенка) вам может потребоваться предоставить справки лично.

Заявление можно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Например, в 2026 году можно подать заявление за 2025 год.

Как рассчитывается выплата?

Если выплата одобрена, НДФЛ, уплаченный по ставке 13%, будет пересчитан по ставке 6%. Разница будет возвращена вам. Размер семейной выплаты для каждого работающего родителя рассчитывается индивидуально и зависит от суммы уплаченного налога и примененных налоговых вычетов.

При назначении выплаты в составе доходов семьи учитываются: трудовые доходы и доходы от предпринимательства, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, стипендии и полученные алименты.

Кто входит в состав семьи при назначении выплаты?

В составе семьи учитываются сам заявитель, его супруг или супруга и несовершеннолетние дети заявителя, а также дети, находящиеся под опекой или попечительством заявителя и дети заявителя до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме обучающихся по дополнительным образовательным программам).

Родители и дети должны быть гражданами Российской Федерации.

У родителей не должно быть задолженности по алиментам.

Родители, лишенные родительских прав, не могут претендовать на выплату.

Как узнать, положена ли выплата вашей семье?

Для расчета среднедушевого дохода семьи используйте формулу:

Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи.

Если полученный доход не превышает установленный лимит, ваша семья может претендовать на выплату. Деньги перечисляют один раз в год, и право на нее необходимо подтверждать ежегодно.