Аферисты требовали у 17-летних курянок деньги за разблокировку телефонов

Перед тем, как потерять контроль за своими телефонами, девушки вошли в чужой аккаунт

Курские дознаватели расследуют дело о вымогательстве: жертвами стали две девушки, обманутые в мессенджере.

Отдел дознания УМВД России по Курску занимается расследованием уголовных дел, связанных с вымогательством. История началась с онлайн-знакомства: 17-летняя курянка переписывалась в мессенджере с молодым человеком. После непродолжительного общения он обратился к ней с просьбой о помощи, предложив войти в чужой аккаунт с ее мобильного телефона.

Не осознавая всей серьезности ситуации, девушка выполнила просьбу. Введя предоставленные незнакомцем логин и пароль, она обнаружила, что ее собственный телефон оказался заблокирован. В качестве "решения" проблемы, новый знакомый предложил провести аналогичную процедуру на другом устройстве. Девушка попросила помощи у своей подруги. Та, в свою очередь, ввела чужие данные для аутентификации, и ее смартфон также был заблокирован, рассказали в полиции.

Далее последовало требование: незнакомец потребовал от обеих девушек деньги за якобы разблокировку их устройств. Суммы были значительными – более 12 тысяч рублей за один телефон и 15 тысяч за второй. Однако, вместо того чтобы подчиниться требованиям, девушки обратились в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают над установлением причастных к совершению этих преступлений, а также над выяснением обстоятельств произошедшего.

Полиция настоятельно призывает курян проявлять бдительность, не доверять незнакомым людям и воздерживаться от выполнения любых сомнительных инструкций, полученных в телефонном режиме или через мессенджеры.

БЫЛО ДЕЛО

Финансист из Курска перевела мошенникам 850 тысяч рублей, уверенная, что инвестирует на бирже

34-летняя женщина не смогла пройти мимо заманчивой рекламы, обещавшей дополнительный доход без особых усилий. Единственным условием было полное доверие куратору — собеседнику, которого она никогда не видела лично. Он обещал сопровождать все сделки и настаивал на обязательной установке программы, якобы для отслеживания роста доходов.

Для опытного финансиста такое предложение не показалось подозрительным. Почти месяц, начиная с небольшой суммы и постепенно увеличивая вложения, женщина переводила деньги на счета, указанные по телефону. В приложении отображались растущие суммы, но вывести и обналичить деньги почему-то не удавалось. Каждый раз появлялась новая отговорка.

Потеряв надежду вернуть «заработанные» в приложении деньги и свои ранее внесенные средства, курянка обратилась в полицию.

Правоохранители напоминают: мошенники часто маскируются под сотрудников инвестиционных компаний. Сначала они могут позволить получить небольшой доход, чтобы усыпить бдительность жертвы. Как только на счет поступает крупная сумма, мошенники похищают деньги и блокируют все контакты. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть, предупреждают в УМВД по Курской области.ф