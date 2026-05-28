Хинштейн отчитался о работе в Курской области

28 мая в рамках заседания Курской областной Думы губернатор региона Александр Хинштейн отчитался о результатах деятельности правительства приграничного региона за 2025 год. Отчет проходил в Концертном зале «Свиридовский». Там днем открылось 61-е заседание Курской областной Думы седьмого созыва.

Отчет губернатора транслировался в паблике курского правительства в соцсети, где полностью доступен и сейчас. Его предваряет ролик, который демонстрирует рабочие фрагменты с Александром Хинштейном в качестве губернатора Курской области.

В рамках отчета Хинштейн отметил, что признан самым отрытым медийным руководителем в Черноземье и третьим среди всех глав субъектов Российской Федерации.

- Я хорошо помню, как полтора года назад Президент направил меня работать в Курскую область. Это было и огромным доверием, и но и огромным вызовом. Часть территории уже была освобождена, но продолжались еще активные боевые действия, - напомнил Хинштейн. - Многое приходилось решать с нуля, на марше. Конечно, не могло обойтись и без ошибок, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Также глава приграничного региона рассказал об успехах в различных отраслях экономики Курской области. Были упомянуты и колоссальные цифры вливаний. Так, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составил 273, 7 миллиардов рублей, что на 11, 3 миллиарда выше уровня 2024 года. По словам курского губернатора, несмотря на сложную обстановку в регионе, в Курской области продолжается реализация различных инвестпроектов. Также расширена граница свободной экономической зоны, правда, бизнес-активность там еще скромная.

По словам Александра Хинштейна, структура власти в регионе в минувшем году прошла оптимизацию. В качестве примера губернатор привел следующую цифру: в структуре исполнительных органов власти Курской области сократилось число различных ведомств с 33 до 29.

Отчет губернатора завершился рассказом о подготовке к празднованию тысячелетия Курска и проектах, связанных с сохранением исторической памяти.

Позже депутаты рассмотрели в рабочем порядке другие вопросы повестки дня, в том числе о бюджете территориального ФОМС на 2026-28 годы и о внесении изменений в Законы Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» и « О госдолжностях Курской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из федерального центра в бюджет Курской области в прошлом году было направлено 180 млрд. рублей. В целом, объем казны приграничного региона в 2025 году превысил 275 млрд. рублей. Для сравнения это почти на треть больше бюджета соседней Воронежской области, которая считается центром ЦЧР.

Реализация программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Курской области предусматривает общий объем финансирования на 2025-2027 годы 90,3 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 88,4 млрд. рублей. На 1 января 2026 года в рамках этой программы потрачено уже больше 13 млрд. рублей.