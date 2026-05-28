Таксист спас 88-летнюю курянку от аферистов

Вместо столицы таксист отвез сумку с деньгами в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

88-летняя пенсионерка из Железногорска Курской области едва не попала на удочку аферистов. Женщина вызвала такси, чтобы отправить сыну в Москву подарок. За перевозку сумки, которую она передала таксисту, женщина заплатила 18 тысяч рублей. Поведение пожилой пассажирки вызвало подозрения у водителя такси, так как на все вопросы она отвечала сбивчиво. Несмотря на принятый заказ, он решил не ехать в столицу, а направился в ближайшее отделение полиции, опасаясь стать невольным участником мошеннической схемы.

В отделе полиции при осмотре сумки обнаружилась крупная сумма – 300 тысяч рублей. У сотрудников и водителя не осталось сомнений: пенсионерка стала жертвой обмана и пыталась передать мошенникам свои сбережения.

Полицейские разыскали женщину. Прибыв к ней домой, они объяснили, что благодаря неравнодушию и рассудительности незнакомого человека ей удалось сохранить деньги, которые она копила долгие годы.

Поначалу пенсионерка упорно придерживалась выдуманной мошенниками легенды о конфиденциальности. Однако после продолжительной беседы она начала осознавать, что стала жертвой обмана.

- Выяснилось, что накануне ей позвонили и сообщили, что женщине якобы присвоили медаль, а также ей полагается денежное вознаграждение. Для их получения требовалось предоставить личные данные: паспортные данные, номер СНИЛС и страхового полиса. Доверчивая женщина продиктовала всю необходимую информацию, - рассказали в полиции.

Следующий звонок, уже якобы от представителей правоохранительных органов, убедил ее в том, что она подозревается в терроризме из-за подозрительных денежных переводов. Чтобы доказать свою невиновность, ей было предложено передать все свои сбережения постороннему человеку для декларирования. После завершения всех процедур деньги обещали вернуть.

Если бы не бдительность водителя такси, сбережения доверчивой пенсионерки могли бы оказаться в руках мошенников в тот же день. Полицейские выразили благодарность водителю за своевременные действия и активную гражданскую позицию.

Эта история напоминает, что в подобной ситуации может оказаться каждый. Проверка любой информации никогда не будет лишней. Уточняющие вопросы и обращение за советом к близким или специалистам помогут вовремя избежать финансовых потерь.

Ранее КП рассказала, что водитель такси под предлогом заказа потерял 25 тысяч рублей.

БЫЛО ДЕЛО

Жителя Рязани поймали как курьера мошенников

Несколько дней назад в полицию Курска обратилась еще одна пожилая женщина, ставшая жертвой телефонного мошенничества. Аферисты использовали самую распространенную среди пожилых схему.

85-летняя пенсионерка поверила словам преступников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали о дорожно-транспортном происшествии, в которое якобы попала ее родственница. Со слов незнакомца следовало, будто внучка курянки стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. А чтобы спасти внучку, нужны деньги.

Пенсионерка согласилась на все условия и через полчаса к не приехал незнакомый мужчина. Ему она отдала 350 тысяч рублей. Спустя еще некоторое время внучка курянки благополучно вернулась домой.

Последовало обращение в полицию. Установить пособника аферистов удалось, им оказался житель Рязани. Он причастен к аналогичным фактам и на территории соседнего региона. Мужчина рассказал, что откликнулся на объявление о подозрительном заработке, осознавая возможные последствия. Получив координаты, он забрал сбережения у пенсионерки, а часть оставил себе в качестве вознаграждения. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.