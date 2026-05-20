В Курской области подорожали спички, сахар и картошка

В целом за месяц цены в регионе выросли на 0,1 процента по официальным данным

По данным Курскстата, в апреле 2026 года потребительские цены и тарифы в Курской области продемонстрировали незначительный рост, составив всего 0,1% по сравнению с мартом того же года.

В сегменте продовольствия наблюдалось общее снижение цен на 0,1%. Наиболее заметное удешевление коснулось плодоовощной продукции, сыра, яиц, фруктово-ягодных консервов и рыбопродуктов, цены на которые снизились в пределах от 0,4% до 3,1%, сообщает ведомство.

В то же время, ряд товаров подорожал. Сахар-песок показал существенный рост цен на 5,2%. Также увеличилась стоимость мороженого, варенья, джема, повидла, меда, овощных консервов, алкогольных и безалкогольных напитков, мяса и птицы, маргарина и маргариновой продукции, а также хлеба и хлебобулочных изделий – в диапазоне от 1,0% до 1,8%.

Среди отдельных видов плодоовощной продукции отмечены как снижения, так и повышения цен. Так, свежие огурцы подешевели значительно – на 20,7%. Также снизились цены на свежий сладкий перец, апельсины, чеснок, свежие помидоры, лимоны, бананы и лук репчатый – на 2,0%-10,2%. Дороже теперь обходятся виноград, морковь, капуста белокочанная свежая, а также свекла столовая, орехи и картофель – на 2,7%-8,1%.

В сегменте непродовольственных товаров также наблюдается повышение цен. В целом они выросли на 0,3%. Особо заметно подорожали спички – на 11,2%. Также увеличилась стоимость товаров для животных, велосипедов и мотоциклов, товаров для садоводства, табачных изделий, школьно-письменных и канцелярских товаров, парфюмерно-косметических товаров – в диапазоне от 1,3% до 3,7%. При этом некоторые категории товаров стали доступнее: цены на ювелирные изделия, телерадиотовары и мебель снизились на 1,4%-5,0%.

Тарифы на услуги также показали тенденцию к росту, увеличившись в среднем на 0,2%. Наиболее значительное подорожание зафиксировано по услугам дошкольного воспитания (+12,7%). Услуги страхования, проезд в поездах дальнего следования, медицинские услуги и услуги физической культуры и спорта подорожали на 0,9%-3,6%, отмечает Курскстат.

Среди платных услуг у курян больше всего денег уходит на ЖКУ

По данным Курскстата, в первом квартале 2026 года куряне потратили на платные услуги 23,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах этот показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 5,5%. Более трети этой суммы жители региона израсходовали на оплату жилищно-коммунальных услуг - 36,7% от общего объема.

Бытовые, транспортные, телекоммуникационные, медицинские услуги и услуги образования составили 54,7%.

В целом жители региона стали больше тратить на бытовые услуги - за первый квартал 2026 года куряне израсходовали на это 4,1 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 3,1% выше показателя первого квартала 2025 года. Больше всего жители региона тратились на бытовые услуги по ремонту и строительству жилья и других построек: 37,3%, а также ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, машин и оборудования: 21,1%.