Проект «Культурная афиша» подарил жителям Черноземья встречу с великой музыкой

Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии представил жителям Железногорска, Губкина и Старого Оскола шедевры русской классической музыки.

Программа объединила два знаковых произведения: зрители услышали концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского и симфоническую сюиту «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова, которая впервые была исполнена в 1888 году и стала одной из самых известных в мире.

Особое внимание зрителей привлек солист Леонид Железный, выпускник Московской консерватории, лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского и обладатель премии Юрия Башмета «За красоту звучания». Его виртуозное исполнение добавило концертам глубины и эмоциональности.

Симфонический оркестр Белгородской филармонии – один из ведущих коллективов России, признанный неотъемлемой частью культурной жизни региона. В его состав входят выпускники главных музыкальных вузов стран СНГ. Коллектив активно сотрудничает с известными музыкантами и регулярно гастролирует по стране.

Концерты были организованы благодаря победе коллектива в грантовом конкурсе «Культурная афиша»: компания «Металлоинвест» реализует этот проект в рамках программ социально-экономического партнёрства с Курской и Белгородской областями.

- Такая поддержка помогает нам встречаться с новыми зрителями, и это большая ответственность. Во многом именно от нас зависит, полюбит ли человек классическую музыку, – подчеркнул главный дирижер симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин. – Играя от сердца, музыкант находит путь к любой аудитории, даже если люди пришли на концерт впервые.

Культурные мероприятия в Белгородской и Курской областях продолжаются. В середине мая грантовый проект «Культурная афиша» подарит жителям Старого Оскола, Губкина и Железногорска новую творческую встречу. На гастроли приедет Рязанский театр кукол с постановкой «Доктор Айболит» (3+).