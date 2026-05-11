В Курске поставят памятник Брежневу и назовут в честь Генсека улицу

Здание в Курске, где учился в землеустроительном техникуме будущий Генсек, начали реставрировать к 120-летию Брежнева

В Курске увековечат память Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Решение об этом принято в Курской области на первом заседании регионального организационного комитета по празднованию 120-летия Леонида Ильича, сообщили в Правительстве региона.

Куряне считают Леонида Ильича, руководившего Советским Союзом на протяжении 18 лет, с 1964 по 1982 год, своим земляком. Как выяснилось, его семья родом из деревни Брежнево Курского района, а сам бывший Генсек учился в землеустроительном техникуме в Курске. После обучения Леонид Брежнев работал в Курске. Также с этим городом связана его личная жизнь - в Курске он встретил свою будущую супругу Викторию, которую дома обычно звал ласково Витя. К слову, супруга Генсека была родом из соседней Белгородской области.

Курск Леонид Ильич никогда не забывал. А во время своих поездок на железнодорожном транспорте на юг СССР обычно делал короткую остановку в городе, где прошли его молодые годы. Генсек, как правило, выходил из вагона поезда на перрон железнодорожного вокзала, где его уже встречали местные чиновники, и вел с ними короткую беседу.

Заседание оргкомитета по празднованию юбилея Леонида Ильича прошло накануне Дня Победы. Это очень символично, так как Леонид Брежнев прошел всю войну. Он был ранен, контужен и награжден пятью боевыми орденами. Кроме того, Брежнев участвовал в знаменитом Параде Победы в 1945 году в Москве.

Куряне уже давно предлагали увековечить имя Брежнева в городе и отреставрировать здание землеустроительного техникума, где он когда-то учился. Реставрация здания началась только в 2026 году.

Это объект культурного наследия регионального значения, он расположен в центре города на улице Дзержинского, 49. Здание сейчас находится в частной собственности и ремонтом занимается сам владелец. На объекте планируют установить новую мемориальную доску.

А от курских краеведов, как сообщили местные власти, .поступило предложение присвоить имя Брежнева строящемуся проспекту в Сеймском округе.

Кроме того, почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин выступил с инициативой поставить в центре Курска памятник Брежневу. На этой неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект монумента. В 2025 году у региона уже был опыт такого сотрудничества при создании памятника писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам.

В конце года в Курске планируют также открыть выставку совместно с ведущими федеральными архивами и музеями. Специалисты Курского областного архива нашли десятки ценных документов, которые связаны с курским периодом Брежнева, в том числе рапорт об увольнении.

Документ от 1928 года, написанный собственноручно Леонидом Ильичом, заверен подлинной подписью будущего руководителя СССР. Брежнев подписал его перед тем, как покинуть регион. Здесь он после окончания техникума несколько месяцев работал землемером в Грайворонском уезде Курской губернии. После молодой специалист был переведен на аналогичную должность на Урал, в нынешнюю Свердловскую область.

Красивым почерком чернильной ручкой на обычном тетрадном листке в клеточку будущий Генеральный секретарь написал: "Ввиду перемены мной места службы, прошу об увольнении меня с выдачей соответствующих документов".

- Большой потенциал для создания музейно-туристической локации имеет и родовое гнездо Брежневых, что расположено в 15 километрах от Курска. Идей много, но это не решение одного дня, - отметил губернатор региона Александр Хинштейн.

