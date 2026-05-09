День Победы в Курске: фестиваль «Победная весна», бесплатные кино и концерты

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, включая концерты, парады и выставки.

В Курске, учитывая оперативную обстановку, доступ на праздничные мероприятия будет ограничен. Тем не менее, город предложит насыщенную программу, посвященную Великой Отечественной войне. Жителей и гостей города ждут выставки, концерты и театральные постановки.

Праздничное оформление города

В Курске установлены специальные фотозоны к празднику. Две расположены на Красной площади, еще одна – «9 Мая» – на Театральной площади. Также праздничная световая конструкция «Курск – город воинской Славы» стоит у входа в Парк Пионеров на площади Перекальского. Кроме того, центр города украшен баннерами в виде Георгиевской ленточки. А парки, скверы и улицы города - арками-звездами и звездами на постаментах.

Праздничные флаги развиваются на Сумском, Сеймском и Кировском мостах, а также на Красной площади, площади Героев Курской битвы и площади Дзержинского.

В парках, скверах и на площадях города расположены 15 флаговых костров.

Центральные улицы Курска украшены растяжками.

Акция «Бессмертный полк» состоится онлайн

В этом году шествие «Бессмертного полка» состоится в онлайн-формате. Цифровое шествие пройдет 9 мая по всей стране, объединяя поколения общей памятью о Великой Победе.

Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени и будет транслироваться на официальном сайте акции и на телеэкранах.

Вы также можете почтить память героев, разместив портреты ветеранов в окнах своих домов или на боковых стеклах автомобилей. По желанию можно добавить фотографии их наград или краткую историю подвига. Важно, чтобы размещенные изображения не ограничивали обзор водителя.

В этом году в Курске почтят память погибших в Великой Отечественной войне возложением цветов к Вечному огню. Массовые мероприятия, включая военный парад и фейерверк, проводить не будут.

Регион присоединится к всероссийским патриотическим акциям: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти», а также к субботникам на мемориалах.

9 Мая по городу будут курсировать украшенные тематическими наклейками 20 автобусов, три троллейбуса, электробус и трамвай. Транспорт будет с символикой Дня Победы, включая изображения Георгиевской ленты, танка Т-34 и надпись «9 Мая» с датами начала и окончания Великой Отечественной войны.

Фестиваль «Победная весна»

9 мая на Полугоре пройдут акция «Георгиевская ленточка», литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный полк», а также маршрутная игра «Солдаты в путь», концерты, кинопоказ и другие интересные мероприятия.

Зона деловых мероприятий:

14:00–20:00 – акция «Георгиевская ленточка»;

14:00–18:00 – литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный полк», акция «Стихи в солдатской шинели», маршрутная игра «Солдаты в путь». Также здесь будут работать фотозона «Фронтовой привал» с концертной программой, мастер-классы и полевая кухня.

Амфитеатр:

14:00–16:00 – V городской открытый фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Фанфары Победы»;

16:00–17:00 – музыкальный спектакль «Сохраним память навсегда»;

17:00–18:00 – концертная программа «Победа одна на всех»;

18:00–18:35 – концертная программа «На всю оставшуюся жизнь»;

18:35–18:55 – начало демонстрации художественного фильма;

18:55–19:00 – всероссийская минута молчания;

19:00–20:10 – продолжение демонстрации художественного фильма.

Программа праздничных концертов

По всему городу 9 мая пройдут праздничные концерты.

В Парке Героев Гражданской войны в 12:00–12:30 выступят воспитанники детской школы искусств № 1 им. Г. В. Свиридова Курска.

В Парке имени 1 Мая в 12:00–16:00 – музколледж им. Г. В. Свиридова и Курский колледж культуры.

В Парке пионеров в 11:00–12:00 – Дворец пионеров и школьников Курска, а в 16:00–17:00 – Курская государственная филармония, концерт в рамках проекта «Курские сезоны» с участием оркестра духовых инструментов им. И. Кальмана.

В ТЦ «МегаГринн» в 15:00–16:00 – Концертно-творческий центр имени М. С. Щепкина.

В Парке им. Ф. Дзержинского в 12:00–14:00 – Суджанский колледж искусств имени Н. В. Плевицкой.

В Парке железнодорожников в 12:00–14:00 – Курский областной Дом народного творчества.

Бесплатные кинопоказы 9 мая пройдут центрах досуга Курска. В 10:30 фильм «Крылья» (6+) можно посмотреть в ЦД «Родина» (ул. Менделеева, 31), в 11:00 – фильм «Каруза» (6+) в ЦД «Юность» (ул. К. Маркса, 5), а в 18:00 – фильм «Баллада о солдате» (:+) в ЦД «Мир» (ул. Станционная, 14).