Кот уберег курянку от работы курьером аферистов

Животное не с кем было оставить, и женщина обратилась к брату, а тот отвез ее в полицию

Сотрудница курской школы отдала мошенникам более 2,3 миллиона рублей, продав машину и последние сбережения.

История началась с обычного звонка с неизвестного номера. Собеседница, представившись сотрудником службы поверки счетчиков, убедила женщину продиктовать код из SMS. Сразу после этого на телефон пришло тревожное сообщение: «Госуслуги взломаны». В тексте был указан номер для связи – якобы для решения проблемы.

Испуганная 53-летняя женщина незамедлительно позвонила. Новый собеседник, представившись сотрудником Росфинмониторинга, заявил, что деньги курянки пытаются украсть. Чтобы «сберечь накопления», женщину убедили перевести их на «безопасный счет». В итоге она сняла 840 тысяч рублей и отправила их через банкомат на неизвестные реквизиты.

Давление продолжилось. Мошенники сообщили, что на имя курянки якобы оформлен кредит под залог ее автомобиля, а деньги уже готовятся перевести на счета террористических организаций.

Чтобы избежать уголовного преследования, женщине предложили срочно продать машину, пообещав вернуть ее после «закрытия вопроса». Не раздумывая, она обратилась в компанию по автовыкупу. Однако специалисты, увидев состояние клиентки, сразу поняли, что она находится под влиянием мошенников, и сделка не состоялась.

Аферисты не сдались и сами нашли покупателя. Автомобиль был продан за один миллион 550 тысяч рублей – значительно ниже рыночной стоимости – покупателю из другого региона. Вырученные средства, по указанию мошенников, также ушли на неизвестный счет.

После «погашения кредита» женщина потребовала вернуть автомобиль. Однако мошенники продолжили требовать деньги, угрожая уголовным преследованием. Когда сбережения закончились, аферисты придумали новый план: курянке поручили «спасти» пенсионерку из Волгограда от действий других мошенников. Для этого она купила билет за 12 тысяч рублей и уже готовилась к поездке.

Но у женщины есть кот, которого не с кем было оставить. Она отправилась к брату, чтобы попросить присмотреть за питомцем. Родственник, увидев состояние сестры и услышав ее рассказ, сразу понял, что она стала жертвой мошенников, и отвез ее в полицию.

- Этот случай наглядно демонстрирует, насколько изощренными могут быть схемы аферистов и как легко даже разумные люди могут попасть в их ловушку под давлением психологического манипулирования. Лучший способ защиты – постоянная информированность и готовность обратиться за советом к близким и настоящим специалистам ,- напоминают в полиции региона.

БЫЛО ДЕЛО

Курянин отправил мошенникам крупную сумму при покупке иномарки из-за границы

Все началось с заманчивого объявления в интернете: цена на автомобиль была значительно ниже рыночной, а продавец обещал быструю доставку. Заинтересовавшись, потенциальный покупатель перешел по ссылке и связался с продавцом.

В ходе переписки выяснилось, что к стоимости машины нужно добавить расходы на оформление: таможенные пошлины, утилизационный сбор и страховку. Каждое общение с "продавцом" заканчивалось для жителя Курска переводом внушительной суммы. Иномарку он ждал несколько месяцев, после чего, не получив желаемого, обратился в полицию.

Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в УМВД региона.

Полиция напоминает, что любая онлайн-сделка требует предельной осторожности. Стремление к экономии может обернуться крупными финансовыми потерями, а за привлекательным предложением часто скрываются мошенники.