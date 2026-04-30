Выходные в Курске: "Гроза" Островского и "Муха-Цокотуха" Чуковского, а также звездное небо в планетарии

Все постановки в драмтеатре можно посмотреть по Пушкинской карте

Впереди у курян длинные выходные. Массовых майских мероприятий в этот раз в Курске по случаю Дня солидарности трудящихся не намечается, но в городе пройдет несколько интересных мероприятий. Рассказываем, куда можно сходить.

Пять спектаклей в «драме»

На майских выходных Курский областной драматический театр имени А.С. Пушкина снова представит сразу несколько различных спектаклей для детей и взрослых.

Единицы билетов, например, остались на постановку «НЕ Я» (16+), видение без антракта по мотивам пьесы Николая Коляды «Родимое пятно».

Автор идеи - Марина Архангельская, режиссер-постановщик и музыкальное оформление: Заслуженная артистка России Елена Петрова, художник-постановщик: Елена Баженова.

Драматургия Николая Коляды – это исследование человеческой души, где повседневные события превращаются в карнавал эмоций, ведущий от смеха к трагедии и, в конечном итоге, к катарсису. В его мире незначительные бытовые конфликты в сознании героев приобретают колоссальные масштабы, трансформируясь в глубокие личные трагедии.

Спектакль «НЕ Я», основанный на пьесе «Родимое пятно», раскрывает простую истину: счастье не в далеких поисках, а в обретении себя. Оно находится здесь, в тишине собственной комнаты. Познание себя – ключ к освобождению от страха.

Спектакль пройдет на Малой сцене 2 мая. Одновременно на Большой сцене покажут премьерный спектакль по пьесе Александра Островского «Гроза» (16+).

В воскресенье в драмтеатре можно посмотреть постановку «Сокровища капитана Флинта» (6+). Кто из нас не любит приключения? Кто не мечтал найти настоящий клад или отправиться в путешествие на паруснике через бескрайний океан к таинственному острову? Пираты, пиастры, несметные сокровища… Все это оживает в детском мюзикле «Сокровища капитана Флинта».

В результате необычных событий мальчик Джим становится обладателем карты сокровищ. Вместе с друзьями и целой командой пиратов он отправляется навстречу приключениям, где им предстоит столкнуться с коварством и хитростью одноногого Сильвера и морских разбойников.

Дружба и взаимовыручка против обмана и корысти — главные темы этой захватывающей истории. Герои ищут и находят настоящее сокровище — искреннюю дружбу!

На Большой сцене вечером покажут комедию в двух действиях «Номер 13» (18+).

Помощник британского премьер-министра, Ричард Уилли, и его секретарша, Джейн, ищут уединения в 13-м номере отеля. Но их тайное свидание оборачивается кошмаром: в комнате обнаружено тело мертвеца! Похоже, это незадачливый грабитель, которого придавила оконная рама.

Назревает грандиозный скандал! Ричард и его верный друг Джордж Пигден бросаются на помощь, пытаясь любой ценой скрыть улику. Однако каждое их действие лишь усугубляет хаос. Ситуация выходит из-под контроля с появлением управляющего гостиницы, затем – жены Ричарда, и, наконец, ревнивого мужа Джейн…

Все спектакли можно посмотреть по Пушкинской карте.

«Приключения Буратино» и «Муха-Цокатуха» в кукольном

В Курском областном кукольном театре 2 и 3 мая можно посмотреть два детских спектакля. 2 мая в 11.00 и в 14.00 покажут «Приключения Буратино» (0+). Это волшебная история о деревянном мальчишке, чья жизнь – калейдоскоп невероятных приключений.

«Приключения Буратино» в 2009 году поставил заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев

Непоседливый и озорной Буратино с головой окунается в водоворот событий. Преодолев множество испытаний, он обретает верных друзей, вместе с которыми бросает вызов злому Карабасу-Барабасу. А с помощью заветного золотого ключика он открывает дверь в новую, счастливую жизнь.

Режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев.

Художник-постановщик: Заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин.

Композитор: Заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко.

Продолжительность: 60 минут (с антрактом).

А 3 мая в 11.00 и в 13.00 здесь покажут «Муху-Цокотуху» (0+).

Погрузитесь в волшебный мир сказки Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" в захватывающем спектакле! Актеры оживили любимую историю с помощью яркой клоунады, сохранив при этом неповторимый текст оригинала. Маленькие зрители станут свидетелями невероятных приключений Мухи-Цокотухи и ее отважного спасителя Комарика. На их глазах развернется настоящее чудо – героическое спасение от коварного Паука! Все тайны и чудеса сказки раскроются благодаря виртуозной клоунаде, искрометным шуткам, выразительной пластике и захватывающим трюкам артистов.

Посмотреть на звездное небо

1 и 2 мая можно в Курске сходить в планетарий. Кстати, курскому планетарию 1 мая исполнится ровно 70 лет!

В этот день будет четыре сеанса. В 10.00 покажут полнокупольный сеанс «Детям о звездах и планетах» (6+), в 12.00 - тематический сеанс «Маленькая Капелька и большое космическое путешествие» (5+), в 14.00 — комбинированный сеанс «Прогулка по звездному небу» и «Солнце. Далекое и близкое» (9+), а в 16.00 — комбинированный сеанс «История одной Песчинки» и демонстрацию звездного неба.

2 мая в 10.00 будет повтор полнокупольного сеанса «Детям о звездах и планетах» (6+), а в 12.00, 14.00 и 16.00 пройдут комбинированные сеансы «Космическая семья» и демонстрация звездного неба (8+), «Из океана в космос» и «Подводные приключения друзей» (7+), «Прогулка по звездному небу» и «Темная материя» (9+).

Посещение планетария возможно только по предварительной записи по телефону 70-20-81.

