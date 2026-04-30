Курские депутаты прописали, как будут отчитываться о своих доходах и расходах

Раскрывать сведения о своих доходах, расходах и имуществе депутаты теперь обязаны, если сумма сделок по покупкам их семей перевалит за три годовых дохода

На юбилейном 60-м заседании курского парламента 30 апреля рассмотрели внушительный пакет из 20 вопросов.

Начали заседание курские депутаты с приятного, с награждений и поздравлений. Народный избранник Александр Лобзов удостоен медали «За укрепление боевого содружества» от Минобороны Российской Федерации. Поздравили также еще одного своего коллегу - депутата Виктора Лазаренко с недавним юбилеем. Ему исполнилось 70 лет.

Народный избранник Андрей Дюдин представил успехи баскетбольного клуба «Русичи», который отметил 15-летие и одержал победу в Высшей лиге.

Значимым вопросом на заседании стало утверждение законопроекта, который приводит региональное законодательство с соответствие с федеральным. Изменения касаются раскрытия информации о доходах, а также расходах и имуществе. Теперь чиновники, занимающие государственные и муниципальные должности, а также должности государственной и муниципальной службы, обязаны декларировать эти сведения только при возникновении оснований для этого и в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Народные избранники откорректировали также закон «О статусе депутата Курской областной Думы». Теперь они обязаны раскрывать сведения о своих доходах, а также расходах и имуществе, если сумма сделок по покупке недвижимости, транспорта, ценных бумаг или цифровых активов, совершенных ими, их супругами и несовершеннолетними детьми за год, превышает их доход за предыдущие три года. Также уточнили процедуру проверки достоверности и полноты предоставляемой информации.

Кроме того, в регионе обновлен Кодекс о выборах и референдумах. Внесены уточнения в понятие «род занятий» и прописан новый вид муниципального образования в Курской области – «муниципальный округ». Корректируются также сроки подачи документов после объявления выборов, региональные группы кандидатов будут формировать в соответствии с границами одномандатных избирательных округов.

Одобрили также курские депутаты и законопроект, который касается порядка выборов губернатора Курской области. В нем расширены возможности информирования избирателей, а также предусмотрена дистанционная форма открытия спецсчетов и введена опция электронного голосования наряду с бумажным.

Внесены изменения и в закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей». Теперь деньги материнского капитала могут быть направлены на строительство индивидуального жилья через эскроу-счета и на возмещение затрат по строительству или же реконструкции жилья на садовых участках. Областной маткапитал можно теперь использовать также для обустройства колодцев и скважин водоснабжения.

Депутаты утвердили и важный законопроект, который прописывает возможность предоставлять землю в аренду без проведения торгов. Это теперь допустимо при реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству многоэтажек.

Условие - безвозмездная передача части возведенного жилья в муниципальную или же в областную собственность.

Кроме того, курские депутаты обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой не учитывать в качестве доходов компенсации и субсидии, полученные юрлицами и индивидуальными предпринимателями в результате терактов, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств. Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

Также курские народные избранники предлагают на федеральном уровне ужесточить ответственность за преступления, которые совершены с использованием предметов, имитирующих госнаграды.