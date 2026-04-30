Знания для жизни и для профессии

По программе «Класс XXI века» в школах открываются обновленные учебные кабинеты

В двух школах и Центре сетевого взаимодействия Железногорска Курской области появились современные учебные кабинеты.

В классах сделали капитальный ремонт: заменили инженерные сети, мебель, приобрели современное учебное оборудование, а рабочие места учителей оснастили оргтехникой. Кабинеты оформили по единому дизайн-проекту, здесь практическую работу будут выполнять школьники.

Азы мужского мастерства

В школе №13 Железногорска обновили два кабинета технологии. Здесь теперь стоят современные станки, 3D-принтер, а также слесарное и электрооборудование. Закупили и инструменты: рубанки, молотки, электролобзики и шуруповерты. На уроках труда ученики могут освоить все это.

Семиклассник Егор Мащица работает с деревом с детства, научил отец. Сейчас мальчик переходит уже на новый уровень мастерства, изучает работу с ленточной пилой. Егор уже умеет пилить, точить, строгать. А рядом школьники знакомятся с 3Д-печатью - с помощью специальной программы делают на принтере фигурку паука.

Ученик Матвей Косицкий рассказал, что изготовление фигурки с помощью современной техники и специального приложения заняло всего пять минут.

Технология - обязательный предмет школьной программы. Дисциплину изучают с первого по девятый класс. Школьники знакомятся не только с миром профессий, но и получают важные бытовые навыки.

Василий Якунин, директор школы №13 Железногорска отмечает:

- В жизни любые навыки важны. Не всегда можно пригласить узкого специалиста, да и не всегда он нужен, если сам умеешь.

Теперь благодаря модернизированным кабинетам труда ребятам можно передать гораздо больше знаний.

Аркадий Бакланов, преподаватель технологии школы №13 говорит, что помимо основных устройств, в школу закупили много разного инструмента, а раньше в арсенале на уроках были лишь рубанок, киянка, ножовки да устаревшие станки:

– Стало гораздо интереснее преподавать азы мужского ремесла. Да и сами ученики с энтузиазмом берутся за линейки, чертежи и заготовки.

В кабинете теперь трудиться комфортно - сделали капитальный ремонт. Обновили настенные и потолочные покрытия, а также полы, сантехнику, электрику, освещение и мебель.

Полный цикл технологических операций

А в школе №6 Железногорска оснастили кулинарный и швейный классы. В кабинетах стоит теперь современное оборудование для практической работы, а также интерактивная мультимедийная панель для изучения теории.

Современное оборудование и комфортные условия позволяют школьникам осваивать профессиональные навыки с пользой и удовольствием

На многофункциональной кухне — электрические варочные панели с духовыми шкафами, вытяжка, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина и мойки, имеются наборы посуды и кухонного инвентаря. Все это позволяет выполнять школьницам полный цикл технологических операций, от подготовки продуктов до приготовления самых разных блюд.

– Если раньше на уроках мы в основном готовили бутерброды и салаты, то сейчас потенциал для работы огромен. Можем проходить все технологические операции: тепловую обработку продуктов, а также готовить выпечку, холодные блюда и варить супы, – не скрывает радости учитель технологии Ольга Шумакова.

В классе кройки и шитья установили швейные машины и оверлок, приобрели раскройные коврики, специальные принадлежности. Мебель здесь трансформируется в зависимости от формата уроков, для индивидуальной или командной работы.

– Теперь у нас есть десять новых швейных машин, девчонки могут на них шить. Раньше им приходилось подолгу ждать своей очереди, – отмечает Ольга Шумакова.

Продолжить обучение рабочим специальностям

В Центре сетевого взаимодействия, где идет профильная подготовка школьников, теперь также есть современный класс для занятий по направлению контрольно-измерительных приборов и автоматики. Кабинет оборудован обучающими модулями с приборами учета, интерактивной мультимедийной панелью. Здесь ребята могут получить настоящую профессию, еще обучаясь в школе.

Как собрать электросхему с несколькими реле-переключениями, запустить электродвигатель или проверить работу датчиков, всему этому обучат в современном классе. Оснащение здесь – как у профессиональных наладчиков и инженеров КИПиА.

Андрей Курганов много лет проработал наладчиком КИПиА на Михайловском ГОКе, а теперь делится своим опытом с ребятами.

- Оборудование отличное, так что подготовить можно хорошего специалиста, - оценивает Андрей как профессионал. - А заниматься можно по множеству направлений.

Сейчас занятия здесь проходят у девятиклассников. Многие из ребят планируют продолжить обучение в колледжах рабочим специальностям.

Дмитрий Каракулов, ученик школы №8 Железногорска говорит, что класс хорошо оборудован, здесь все современное. А Илья Рыбакин из той же школы отмечает, что изучать слесарное дело стало еще увлекательнее.

Сейчас в центре занимается более 1300 учеников с восьмого по одиннадцатый класс. Здесь они осваивают 15 востребованных профессий – от токаря и швеи до продавца и водителя.

Галина Канаева, начальник Центра сетевого взаимодействия школы №6 Железногорска рассказала, что профобучение идет с выдачей свидетельств о получении профессий:

- В 2025 году у нас 85 детей получили свидетельства, в этом планируем выдать еще 170 по разным специальностям.

Сейчас по направлению «слесарь КИПиА» здесь занимаются 20 ребят из школ №8 и №13.

Раскрыть индивидуальные способности

Проект по модернизации школьных кабинетов в Железногорске реализован по программе «Класс 21 века» в рамках социально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» с городом и Курской областью.

- Школа – это место, где ребята делают первые шаги к будущей профессии, – комментирует директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева, депутат Курской областной Думы Борис Сорокин. – Программа «Класс 21 века» создает условия, при которых школьники могут попробовать себя в разных профессиях и раскрыть свои индивидуальные способности, выбрать профессию по душе.

В 2026 году в школах курского города горняков планируется открыть новые кабинеты.

Фото Владимира АВДЕЕВА.