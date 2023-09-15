Курская область на 95% готова к отопительному сезону

Ход работ обсудили на заседании областного штаба, которое провел министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин. Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Курской области к отопительному сезону 2023-2024 годов находится в завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Ход работ обсудили на заседании областного штаба.

Готовность Курской области к зиме на сегодняшний день составляет 95%.На объектах энергетики созданы запасы резервного топлива: топочного мазута - 14,3 тыс. тонн, угля - 25,5 тыс. тонн, что составляет 129,6% и 100,7% от годовой потребности соответственно.

Работы по реконструкции тепловых сетей выполнены на 93,4%. В связи с ремонтными работами на теплосетях 32 многоквартирных дома в Курске остаются без горячего водоснабжения, 28 из них планируется подключить до конца текущей недели.

Из 3 615 многоквартирных домов с центральным теплоснабжением получены акты готовности теплового хозяйства по 3 257 домам, что составляет 90%; в самом Курске - по 1 718 многоквартирным домам из 2 076, это 82,8%.

- Сейчас работаем с руководителями отстающих управляющих организаций, это 7 УК и 57 ТСЖ, - рассказал начальник Госжилинспекции Курской области Игорь Афонькин.- В ближайшие дни они должны завершить подготовку внутридомовых систем теплоснабжения. В случае срыва сроков будут проведены проверки, организациям грозят штрафы, а в отношении некоторых возможны судебные споры и лишение лицензии.