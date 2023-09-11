Именные стипендии вручили студентам НИТУ МИСИС

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова поздравила первокурсников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Университете науки и технологий МИСИС прошла торжественная церемония, на которой первокурсникам, зачисленным с наивысшим средним баллом ЕГЭ, вручили стипендии имени А.В. Варичева.

Стипендия в размере 15 тыс. рублей выплачивается ежемесячно в течение 10 месяцев молодым людям с высокими баллами ЕГЭ. В 2023 году ее будут получать 13 первокурсников из Москвы и филиалов университета, среди которых обладатели аттестатов с отличием, победители и призеры олимпиад и конкурсов, награжденные золотым знаком отличия ГТО.

- Это уникальная программа поддержки талантливых первокурсников, поступивших в вуз по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Горное дело», «Металлургия», – подчеркнула ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Стипендиальная программа учреждена в 2021 году эндаумент-фондом университета и финансируется из дохода от средств, пожертвованных компанией «Металлоинвест».

А в Белгородской области ведется активная совместная работа по созданию и развитию горно-металлургического научно-образовательного кластера.