Число отравившихся шаурмой в райцентре под Курском возросло до 22 человек

У всех отравившихся шаурмой во время ПЦР-тестирования обнаружили стафилококк. Фото: Светлана Макеева

Количество отравившихся шаурмой в городе Льгов возросло до 22-х. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Курской области. Напомним, ранее власти региона сообщали о 15 отравившихся. При этом одна из них, 23-летняя девушка умерла от инфекционно-токсического шока. Следователи возбудили уголовное дело.

- Все эти люди попали в больницу после того, как поели в павильоне «Шаурма на Гагарина». Заведение работает давно, в Льгове оно достаточно хорошо известно. В павильоне отобрали 12 проб сырья и продукции, сделали 30 смывов на бактериологические, 31 - на вирусологические показатели. Это заведение закрыли до получения результатов лабораторных анализов проб продукции - пока на три дня, - рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Курской области Юрий Коломийцев.

Также в санитарном ведомстве сообщили, что у всех отравившихся во время ПЦР-тестирования обнаружили стафилококк.

Тем временем сотрудники местного управления Россельхознадзора после получения информации об отравлении выяснили, откуда и какого качества сырье поступало в павильон «Шаурма на Гагарина». Оказалось, что ветеринарных сопроводительных документов на мясо и колбасные изделия вовсе не было. Получается, что для приготовления шаурмы использовали ингредиенты, вообще неизвестного происхождения.

Павильон «Шаурма на Гагарина» принадлежит ИП Фаёзову М.Т. На имя этого индивидуального предпринимателя также оформлены два предприятия общественного питания в городе Рыльске и крестьянское фермерское хозяйство в Хомутовском районе Курской области. Сейчас на этих трех объектах проводят проверки сотрудники Россельхознадзора вместе с работниками прокуратуры.

В Россельхознадзоре добавили, что предприятий общественного питания, использующих сырьё неизвестного происхождения, к сожалению, немало. С начала 2023 года в Курске более 30 предпринимателей продавали шаурму, приготовленную из сырья, поступившего без ветеринарных сопроводительных документов. Всем им выдали требования об устранении обнаруженных нарушений и объявили предостережения о недопустимости игнорирования обязательных требований законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

23-летняя жительница Курской области скончалась после отравления шаурмой. Еще 14 человек в разном состоянии проходят лечение (подробности)

Возбудили уголовное дело после смертельного отравления шаурмой под Курском (подробности)

После массового отравления в Курской области закрыли киоск с шаурмой. По последней информации, пострадали 22 человека (подробности)