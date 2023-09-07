Праздник на Орловской земле

Встреча хлебом и солью почетных гостей мероприятия.

Первый Всероссийский чемпионат по борьбе самбо среди сельской молодежи состоялся в последние выходные августа на земле Орловщины. Участники - юноши и девушки 12-14 лет.

Открылись соревнования в столице губернии, а финальную точку поставили в селе Кривцово-Плота Должанского района. Почему именно здесь - нам удалось узнать.

Торжественное открытие.

Все флаги в гости к нам

О значимости мероприятия говорит состав участников – 150 борцов из 17 российских регионов: Московской, Свердловской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Орловской, Тверской, Ярославской, Липецкой, Астраханской, Калужской, Тульской областей, из Пермского и Краснодарского края и других регионов.

В открытии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов, глава Должанского района Борис Макашов, президент региональной общественной организации «Федерация самбо Орловской области» Анатолий Якунин, священнослужители, главы районов.

Соорганизатором мероприятия наряду со Всероссийской федерацией самбо выступила крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»).

Показательные выступления самбистов.

КСТАТИ

Группа «ФосАгро» активно участвует в развитии российского спорта во многих регионах страны. Компания выступает давним партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Федерации шахмат России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики г. Москвы, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Поддержка детского и юношеского спорта в регионах присутствия – важное направление деятельности компании. Разработаны специализированные программы развития этой сферы. Так, на платформе «Детям России – образование, здоровье и духовность» открыто 70 секций по 20 видам спорта. Спортом в системе «ДРОЗД» занимается более 6,5 тысячи детей. Более 50 тысяч человек ежегодно участвуют в турнирах и спортивных фестивалях, организованных «ДРОЗДом».

«ФосАгро-Регион» тоже участвует в развитии детского и юношеского спорта, и это самые разные спортивные направления. Например, в Нижегородской области и в Краснодарском крае региональные компании, входящие в сеть, помогают юным дзюдоистам. Волгоградский офис участвует в работе детского футбольного клуба: ребята получают новую форму и спортивный инвентарь, тренируются на футбольном газоне, выращенном на удобрениях ФосАгро.

В Орловской области региональная компания сети «ФосАгро-Орел» по традиции помогает юным хоккеистам из спортивной школы «Ледовое поколение» добиваться новых побед, обеспечивая их фирменной экипировкой. Искусство покорять лёд компания несёт и в массы, участвуя в создании и обустройстве большого освещенного ледового катка. Он традиционно открывается в столице региона накануне Нового года.

Поэтому «ФосАгро-Орёл» знают и ценят многие жители, но больше всего, конечно, аграрии. Свыше четверти века компания обеспечивает прямые поставки высококачественных минеральных удобрений и помогает сельхозпроизводителям в повышении урожайности культур. Компания последовательно развивает три центра дистрибуции - в Урицком и Ливенском районах Орловской области и Почепском районе Брянской области, расширяя ассортимент «витаминов плодородия» и развивая новые сервисы для повышения эффективности применения удобрений.

- Чем лучше обеспечен агробизнес главными производственными ресурсами, тем стабильнее жизнь людей, вовлеченных в него. Важна не только материальная, но и социальная сфера – культура, образование, спорт. Стараемся не упускать это из внимания, - прокомментировал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Внимательный подход и направленность на развитие – то, чем руководствуется компания как в работе с клиентами, так и с партнерами из всех отраслей, включая детский спорт.

– Орловщина по праву становится одним из российских центров самбо. Данный вид спортивного единоборства пришёл в школы, открываются секции и клубы не только в городах, но и в районах области. Пусть турнир среди сельской молодежи станет традиционным и в дальнейшем расширяет географию участников, – отметил губернатор Андрей Клычков.

Приветствие гостей.

Связь поколений

Нынешний год - это еще и празднование победы на Огненной Дуге. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших воинов, а учащиеся Никольской школы возложили гирлянду славы.

Еще два значимых события. Первое – открытие современного Парка Победы, по главной аллее которого проходит экспозиция истории становления самбо. Второе – открытие тренажерного зала, который станет местом тренировок жителей села и учеников школы самбо.

«Те места, что душу трогают. Заповедные места»

Теперь ответим на вопрос, почему столь значимые мероприятия состоялись в сельской глубинке. Село Кривцово-Плота – малая родина почетного гражданина Должанского района, президента Федерации самбо Орловской области Анатолия Якунина, который внес большой вклад в развитие этого вида спорта на Орловщине.

Журналисты федеральных каналов, прибывшие на спортивный праздник из Москвы и Санкт-Петербурга, отмечали, что несколько лет назад здесь был пустырь. И то, какими семимильными шагами идут преобразования, похоже на чудо. Гости из разных регионов необъятной страны еще раз убедились, как много можно сделать, если есть искреннее желание улучшений.

Во многом возрождение села стало возможным благодаря энтузиазму, отзывчивости и колоссальному труду Анатолия Якунина. Его вклад в развитие спорта отмечали и губернатор Орловщины, и президент Всероссийской Федерации самбо, заслуженный тренер России Сергей Елисеев, и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, под дружные аплодисменты вручивший Анатолию Ивановичу Архирейскую грамоту.

К счастью, в регионе много энтузиастов, которые понимают, что без духовного развития молодежи и привлечения мальчишек и девчонок к занятиям спорту у страны нет будущего. Большое внимание этим насущным вопросам уделяет и глава Орловской области Андрей Клычков. В соответствии с поручением Президента РФ в регионе ведётся большая работа по продвижению самбо в школьную и молодёжную среду.

Цифры и факты: До 2020 года самбо занимались около 100 орловцев, сейчас - более 1000. В регионе открыто более 15 секций и клубов, 15 образовательных организаций обновили материально-техническое оснащение. В новом учебном году клубы самбо будут открыты в Покровском, Дмитровском, Троснянском и Глазуновском районах.

Участников Орловской области можно было быстро определить.

Национальный вид спорта

Самбо по праву приобретает все большую популярность среди орловских мальчишек и девчонок. И польза от такого увлечения огромная. В этом уверен директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов: это красивый вид спорта и хорошо, что он развивается.

– Борьба воспитывает в человеке личность, формирует хороший характер. Человек, который занимался борьбой, умеет защищаться и защищать, обладает силой и ловкостью, упорен в достижении целей. В нашей компании многие сотрудники имеют спортивный разряд в разных видах спорта, в том числе и в борьбе, и продолжают активные тренировки. Спортсмены востребованы на рынке труда: это увлеченные, инициативные люди, настроенные на успех, - отметил Сергей Засимов.

«Самбо родилось в нашей стране в результате творческих исканий советских тренеров и спортсменов. Советское по рождению и интернациональное по самой своей сущности, оно объединило тысячелетний опыт разных народов в области борьбы. Богатейший технический арсенал вполне заслуженно называют «невидимым оружием», – признавался известный писатель, историк Михаил Николаевич Лукашев.

Это оружие во время войны спасало жизнь нашим бойцам и помогало выходить победителями в неравной схватке с врагом. Радостно, что сегодня национальный вид спорта переживает второе рождение. В частности, в программе, которая называется «Самбо в школу».

– Программу мы запустили в 2016 году. Она позволяет сегодня ввести нам в школьное расписание занятия по самообороне на третьем дополнительном уроке физкультуры, – рассказывает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

На Орловщине проект заработал в числе первых.

– Мы дали сигнал всем губернаторам, главам городов районов, чтобы они занимались развитием сельского самбо. Дети в селе должны иметь такие же возможности, как дети в городах, – подчеркивает его коллега Анатолий Якунин.

«И защита, и сила, и ловкость». Побеждает сильнейший. В конце соревнований состоялось награждение победителей, их тренеров и фото с почетными гостями на память.

Как показала жизнь, уровень сельских спортсменов не уступает городским, но вот чего действительно не хватает, так это тренерского состава. Принято решение обучать сельских физруков искусству самбо и распространять национальную борьбу в школах и вузах.

Автор: Александра Черных

Автор фото: Валентина Заярная