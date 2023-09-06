Суджанское ДРСУ-2: используя возможности в регионе

Последние штрихи на новом покрытии.

За метром метр

Новую городскую автомагистраль начали строить с самого сложного участка - моста через реку Сейм и подъездов к нему. Достаточно сказать, что 540 метров будущей проезжей части проспекта имени Михаила Булатова, согласно контрактным обязательствам, необходимо ввести в эксплуатацию к концу будущего года.

- Мы сразу взялись за расчистку территории строительства и планировку земляного полотна, чтобы обеспечить подъезды для работы мостовиков, - говорит генеральный директор ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» Николай Ильинов. - Будущий автомобильный переход через Сейм будет 4-полосным с вело-пешеходной частью. Ранее здесь был одноколейный железнодорожный мост, который демонтировали. Нам за немногим более года необходимо построить магистральную дорогу, отвечающую всем современным требованиям к таким объектам в пределах города, включая освещение, ограждения, благоустройство.

Река Сейм у места будущего моста

В Курске компания в этом году выполняет много других работ, в том числе ремонт дорог на улицах Челюскинцев, Льва Толстого, Ямской, площади и улице Перекальского. Помимо обновления покрытия, проводят поднятие и замену люков, демонтаж и установку бортовых камней. Дорожные строители из Суджи являются давними партнерами Комитета дорожного хозяйства Курска и зарекомендовали себя как компания, умеющая работать слаженно и с высоким качеством. Причем контрактные обязательства выполняются часто с опережением обозначенных сроков.

КСТАТИ

В ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» дорожат сложившейся репутацией надежного партнера. Предпочитают всегда быть исполнителями контрактов и максимум работ выполнять самостоятельно.

Строго по технологии

Требовательность к самим себе по качеству выполняемых работ Николай Ильинов поясняет простыми экономическими выкладками: «Ехать за 150 - 300 километров, чтобы заделать ямку в рамках гарантийных обязательств, очень затратно. Даже в своем районе это потеря времени. Во всех смыслах выгоднее сразу делать свою работу хорошо».

- В этом году выполняли ремонт обхода Суджи - фрезой сняли старое покрытие и положили новое, - рассказывает генеральный директор. - Мы этот обход построили почти 14 лет назад. Дорога прослужила без ремонтов все мыслимые нормативные сроки.

Николай Ильинов вспоминает, что делали ее с нуля, жестко выдерживая технические параметры и требования. Дорога была сложной. К примеру, высота земляной насыпи в максимальной точке достигает 12 метров (это сравнимо с высотой 5-этажного дома).

Федеральные автодороги в Курской области также строились и обновлялись с участием дорожных строителей из Суджи. Сегодня компания выполняет задачи по капитальному ремонту на М-2 «Крым» (543 - 553 км) и на Р-298 Курск -Воронеж - автодорога «Каспий» (144 - 152 км). Сдавать объекты в эксплуатацию необходимо в будущем году, однако участок Р-298 от границы с Воронежской областью решено ввести уже в этом году. Николай Ильинов считает, что это выгодно и для ЗАО «Суджанское ДРСУ-2», и для заказчика, и для пользователей дороги. Строители сэкономят средства на транспортных расходах по доставке рабочих на другой конец региона и высвободят технику для выполнения других задач, заказчик сможет планировать дальнейшие работы в привязке к завершенному участку, ну а пользователи получат качественную и безопасную дорогу.

Свайный фундамент укрепит дорогу

СКАЗАНО

«Суджанское ДРСУ-2 является одним из опорных подрядчиков, которые выполняют ремонтно-строительные программы в регионе».

Сергей Солдатенков, министр транспорта и автомобильных дорог Курской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году Министерством строительства Курской области награждены Почетными грамотами за добросовестный труд и высокие производственные показатели работники ЗАО «Суджанское ДРСУ-2»:

1. Евгений Анатольевич Кононенко, прораб;

2. Тарас Николаевич Горелов, главный механик;

3. Геннадий Николаевич Хардиков, асфальтобетонщик.

В круге задач

- Работаем много по Курской области, в том числе в родном Суджанском районе, - продолжает Николай Ильинов. - Ранее выполняли контракты и в соседних Белгородской и Орловской областях, но сейчас много задач и в своем регионе.

Значительно возросли объемы ремонтно-строительных работ в связи с реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги». А еще ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» - исполнители контрактов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», областных программ и проектов, в том числе проекта «Народный бюджет». По словам Николая Ильинова, это разные задачи. Надо построить или отремонтировать и 1,5 км, и 300 метров. Крупные заказчики - ОКУ «Курскавтодор» и ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Но в компании с такой же ответственностью и тщательностью относятся и к заказам администраций муниципалитетов, бизнеса.

Впечатляющая работа звена асфальтоукладчиков

К примеру, по Суджанскому району это большой список ремонтов дорог. Борки, Заолешенка, Махновка, Гончаровка и другие села и хутора усилиями ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» делаются более благоустроенными. Компания обеспечивает и содержание дорог района.

Здесь стараются всесторонне участвовать в жизни района. Так, главный инженер Николай Горелов неоднократно избирается депутатом Представительного собрания Суджанского района. Территория является приграничной и сегодня живет в особых условиях. Помощь жителям, военным может понадобиться в любую минуту. Вместе с тем обстановка накладывает проблемы с обеспечением кадровым составом. Сложившийся коллектив - в основном те, кто связал с ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» всю свою трудовую биографию. Здесь готовы принять на работу широкий перечень работников - от сторожей и дорожных рабочих до мастеров и инженерно-технических специалистов.

- Для развития предприятия очень важна стабильность в обеспечении заказами, - говорит Николай Ильинов. - Сегодня в регионе работа поставлена так, что мы имеем возможность заранее выигрывать контракты на следующий сезон и даже два года вперед, а это значит - приобретать технику, материалы под новые задачи. Главное, что у нас есть уверенность в будущем.

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НАША СПРАВКА

Закрытое акционерное общество «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» образовано в 1967 году и выполняет полный цикл работ по строительству, ремонтам и содержанию дорог. Штатная численность - более 420 работников.

Автор фото Руслан Журкин