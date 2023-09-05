Многодетный отец Николай Куликов из Курской области спас тонущего мальчика

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области.

Николай Куликов с семьей рыбачил на водоеме. Неподалеку купалась ватага местных ребятишек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

В одночасье дети стали кричать о том, что их друг тонет. Николай увидел только пузырьки воздуха на поверхности реки. Он молниеносно бросился в воду и в считанные секунды доплыл до мальчика. Он достал его уже со дна реки. 10-летний парнишка находился без сознания. Николай вместе с проезжавшим мимо односельчанином Алексеем Сентищевым откачали школьника.

Житель Кореневского района находится в прекрасной физической форме еще и потому, что в тонусе его держит любимая работа. Он является государственным инспектором ОКУ «Курскохотрыбцентр». Этот поступок Николай Николаевич не считает геройским. Он уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Тем не менее, именно Николай Куликов стал ангелом-хранителем для юного земляка.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курске на реке спасли 17-летнего парня. Юноша едва не утонул на Сейме.