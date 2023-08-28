На ремонт вокзала в Курске после падения БПЛА потратят 104 миллиона рублей

За неделю беспилотники упали на два здания в Курске - вокзал и многоэтажку Фото: Светлана ВОЛКОВА

На курском железнодорожном вокзале продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ в ночь с 19 на 20 августа. В результате падения обломков и пожара пострадали крыша, фасад и первая платформа, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

Как сообщили в Правительстве региона, специалисты подрядной организации демонтируют и убирают поврежденные элементы. Ведется подготовка к демонтажу плит перекрытия зала ожидания: строители снимают слой штукатурки, лепнину, со стороны кровли – утеплитель. Все работы идут в соответствии с требованиями к проведению ремонта на объекте культурного наследия. Параллельно проводятся обследование и обмер для проектирования.

Специалистам предстоит отремонтировать фальцевую кровлю с полной заменой стропильной системы, реставрацией ограждения, утеплением и ремонтом вентиляции. Будет восстановлено перекрытие зала ожидания, отреставрируют лепнину, карнизы, арочный потолок из стеклянных панелей, деревянные оконные проемы. Заменят поврежденные пластиковые окна и приведут в порядок фасад здания со скульптурами.

На научно-проектные работы с государственной экспертизой, ремонт и реставрацию здания потребуется, по предварительным расчетам, 104 млн рублей. Кровлю отремонтируют в течение месяца, полностью завершить восстановление планируется до 25 декабря 2023 года, сказали чиновники.

ЗНАЙ!

Здание железнодорожного вокзала станции Курск является объектом культурного наследия регионального значения. Его строительство началось в 1949 году, для пассажиров вокзал открыли 12 августа 1952 года.

Автор проекта – ленинградский архитектор Игорь Явейн. Он задумал вокзал как памятник Курской битве. Фасад здания украшают 46 скульптур воинов разных родов войск и тружеников тыла, внутренние интерьеры тоже напоминают о сражении на Курской дуге: орден Отечественной войны I степени - награда Курску за ратный подвиг, рельефная карта сражения, памятные знаки и картины с эпизодами боев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Также идут восстановительные работы в многоэтажке в центре Курска, где от падения беспилотника ночью 25 августа пострадало остекление нескольких квартир на верхних этажах.

Здесь повреждено остекление семи балконов, выбиты оконные стекла на этажах.

Также от взрывной волны пострадала входная группа в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета им. И.И. Иванова. Там рабочие сразу приступили к восстановлению остекления.