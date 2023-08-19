Все экспонаты были подняты из земли Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске накануне 80-летия Победы в легендарном сражении открылся Музей авиации Курской битвы. Он создан военно-историческим поисковым центром «Курган» и посвящен судьбам поднятых поисковиками героев, ценой своей жизни победивших в ожесточенных воздушных боях в курском небе.

Экспозиция дает уникальную возможность прикоснуться к артефактам того времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новая экспозиция включает в себя несколько тысяч предметов, как поднятых из земли, так и полученных поисковиками от родственников летчиков. В музее представлены обломки самолетов нескольких типов, самолетные двигатели разных конструкций, авиационные приборы, личные вещи пилотов. Центральным экспонатом является макет самолета ЯК-1 в натуральную величину.

Музей расположен в Сеймском округе Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковый отряд «Курган» за последние три года поднял остатки 37 советских самолетов и останки 24 советских пилотов, погибших в годы Великой Отечественной войны на Курской земле. Имена 19 из них установлены. Некоторые летчики были захоронены в Курской области.

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