В Курске на улице Ломоносова обезвредили стрелка

Сейчас стрелявший мужчина находится в больнице, сказали в УМВД Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дежурную часть УМВД России по Курску на минувшей неделе поступило сообщение о стрельбе на улице Ломоносова.

- К месту происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции и врио начальника городского УМВД полковник полиции Александр Белунскас.

Очевидцы рассказали стражам правопорядка о доносящихся из дома шуме и громких звуках, похожих на выстрелы. Территория, прилегающая к строению, была оцеплена.

Полковник полиции Александр Белунскас вступил в переговоры со стрелявшим мужчиной и, установив с ним доверительные отношения, первым вошел в жилье стрелка. Там руководитель городского УМВД обезвредил 59-летнего курянина, - рассказали в УМВД региона.

При осмотре жилья полиция обнаружила множество пустых бутылок из-под алкоголя. Также стражи порядка изъяли три ружья, пневматическую винтовку, газовый револьвер, порох и патроны.

По внешнему виду и поведению задержанного полицейские решили, что ему требуется медицинская помощь. Свои действия мужчина объяснил тем, что якобы отбивался от неизвестных ему людей. Однако в жилье помимо него никого не было. Полицейские передали мужчину специализированной бригаде медиков. Сейчас он находится в больнице.

По имеющейся информации, изъятое оружие и часть боеприпасов курянин хранил на законных основаниях. Однако на другую часть патронов документов у него не было, в связи с чем подготовлены материалы о нарушении законодательства в сфере их оборота, добавили в полиции.

Все изъятое оружие и боеприпасы передали контролирующим органам, которые примут решение об их конфискации и аннулировании разрешительных документов на них. Последние есть у задержанного жителя Курска, сказали в ведомстве.