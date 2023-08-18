«Самым страшным на фронте было поддаться своим слабостям»

После Великой Отечественной курянин работал механизатором Фото: Татьяна ГОЛЬЦОВА

Чем дальше в прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, тем большую значимость приобретает каждый реальный факт, каждая отдельно взятая судьба участника тех событий. Те кровопролитные годы оставили неизгладимый след в жизни ветерана войны, участника Курской битвы Сергея Сергеевича Казаринова, который проживает в Пристенском районе.

Круглый сирота: в три года пас гусей, а в семь стал пастухом

Сергей Сергеевич родился 11 сентября 1919 года в селе Нижняя Ольшанка Пристенского района Курской области.

В раннем возрасте маленький Сережа остался круглым сиротой. Мать Мария вскоре после рождения сына умерла от тифа, а отец Сергей - трагически погиб. Родной дядя Трофим Арсентьевич Казаринов, несмотря на то, что у него была многодетная семья, взял на воспитание маленького Сережу и его старшего брата Андрея. С этого момента в семье Казаринова воспитывали 11 детей. С раннего возраста все дети были трудолюбивыми и самостоятельными. Сережа в три года уже пас гусей, а с семи лет был пастухом. Не забывал он и учиться. В свободное от работы время посещал школу.

Финская, Курская дуга, а затем плен

Судьба Сергея Казаринова распорядилась так, что свое первое боевое крещение он принял в годы Советско - финской войны. Его трудный жизненный путь на этом не закончился. С первых дней Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Казаринов воевал на передовой. Сначала он служил в 229 -м полку, затем его срочно перебросили в Воронежскую область, где формировалась 307 - я стрелковая дивизия.

Защищая родную землю, Сергей Казаринов с 5 по 20 июля 1943 года в составе 307-й стрелковой дивизии держал оборону на Курской дуге. В этом же году участвовал в сражениях под Понырями — на Северном фасе Огненной дуги, где получил контузию и почти в бессознательном состоянии был взят в плен. До 1945 года он находился в плену в Восточной Пруссии.

Ночи в окопах, смерть товарищей, тяжелейшие бои

Курянин прошел все фронтовые тяготы. Он и сейчас помнит детали тех страшных и яростных боев. Помнит, как сейчас… Как сражались до победного, как погибали товарищи, как писали письма, как ждали дома родные и близкие…

- Трудное было время, - с болью в голосе вспоминает ветеран. - Ночи в окопах, сухари, консервы, взрывы, ранения, смерть товарищей, кровопролитные тяжелейшие бои… Каждый миг смерть ходила рядом. Но если честно, то не она на войне самое страшное, а самым страшным было не выполнить приказ, поддаться своим страхам и слабостям. Я точно знал одно, что надо уметь смотреть смерти в глаза и тогда она от тебя сама отвернется. По этому принципу воевал и верил, что победа будет за нами.

Несмотря на трудные испытания, которые пришлись на судьбу Сергея Сергеевича, не погасли в его душе оптимизм, жизнелюбие и вера в лучшее. После войны он вернулся в родное село, где честно и добросовестно работал в колхозе "Рассвет" механизатором.

Труд, движение и добро в душе

Сейчас ветеран живет в поселке Пристень. Участнику Советско - финской и Великой Отечественной войны, в том числе и Курской битвы, 103 года.

Сергей Сергеевич поделился с «Комсомолкой» секретом своего долголетия:

- Каждому человеку Бог дарует жизнь. Вот как он ее проживет, зависит от него самого. Ключ к долголетию - в наших руках. На своем веку много чего я повидал, но не потерял большой воли к жизни. Рецепт моего долголетия прост: честно и добросовестно трудиться, соблюдать здоровый образ жизни, постоянно двигаться, а самое главное хранить добро в душе. Вот и весь секрет!