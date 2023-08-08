Как Курск украсят к 80-летию легендарной битвы?

От Красной площади до площади Перекальского на местах кубов установят конструкции в виде звезды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет городского хозяйства рассказал о концепции оформления города к 80-летию победы в Курской битве. В настоящий момент ведомство заключает контракты с подрядчиками, которые будут задействованы для украшения областного центра.

- Согласно утвержденной концепции, традиционно на Кировском, Сумском и Сеймском мостах будут размещены флаги-триколоры.

Композиции в виде флаговых костров появятся на Театральной площади, площадях Советов и Перекальского, в парке Дзержинского, сквере Героев 16-й воздушной армии, парках имени Рокоссовского, Менделеева, а также перед культурным центром «Лира», - рассказали чиновники.

Дорожные кольца между улицами 50 лет Октября и Пучковкой, проспектом Хрущева и улицей Студенческой и между улицей Косухина и Майским бульваром будут украшены флаговыми композициями с логотипом 80-летия победы в Курской битве.

По улице Ленина в районе домов № 1 и 75 разместят растяжку «Курск — город воинской славы», а в районе дома № 31 появится растяжка с надписью «С 80-летием победы в Курской битве».

От Красной площади до площади Перекальского на местах кубов установят конструкции в виде звезды. Исключением станет Театральная площадь, где на месте куба разместятся фотозона «Годовщина победы в Курской битве» с логотипом 80-летия и танком, конструкция с логотипом 80-летия, а также праздничная конструкция с ярким принтом из четырех модулей. Объемная звезда появится также в парке Героев Гражданской войны.

Мемориальный комплекс «Памяти павших» украсит объемная световая конструкция «Курск — город воинской славы». На территории памятного места также разместят фотозону «Годовщина победы в Курской битве», как на Театральной площади, а вдоль пилонов мемориального комплекса появятся флаги с логотипом 80-летия.

От мемориального комплекса «Памяти павших» до Триумфальной арки опорные столбы вдоль улицы Карла Маркса и проспекта Победы будут оформлены баннерными консолями с изображением георгиевской ленты.

Рядом с библиотекой им. Асеева на панелях стендов, расположенных в сквере у памятника «Сынам полков», останется размещенная информация военной тематики.

Помимо центральных улиц, празднично оформлены будут и другие районы города. Так, фотозоны «Годовщина победы в Курской битве» будут размещены в Молодежном сквере, парке им. Рокоссовского и Боевой даче. Другая фотозона «С Днем победы в Курской битве» украсит проспект Дериглазова, парк КЗТЗ, парк перед КЦ «Лира», парк имени Менделеева и сквер Героев 16-й воздушной армии.

Ранее КП сообщала, что в преддверии 80-й годовщины Победы в Курской битве в здании вокзала установлен арт-объект. Место расположения выбрано неслучайно: курский вокзал считается монументальным памятником Победы в Курской битве.

Арт-объект представляет собой объемную конструкцию с цифрой 80 и фигурой танка — символа сражения, переломившего ход Великой Отечественной войны.

На территории железнодорожного вокзала продолжается работа по созданию военно-патриотического граффити

Сейчас здесь идет подготовка поверхностей для дальнейшего нанесения изображения.

Напомним, в честь 80-й годовщины Победы в Курской битве на заборах, идущих параллельно железнодорожным путям, будут размещены портреты героев-курян, принимавших участие в сражении. Свое отражение здесь также найдет мемориальный комплекс «Курская битва».