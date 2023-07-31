Городская среда Курска: самодельные урны и «мусорные поля»

Комфортная среда курских дворов
Фото: Даниил НАЙХИН
В конце июня мэр города Курска Игорь Куцак высказал свое недовольство состоянием общественных парков – в частности работой подрядчиков и качеством уборки.
- Сбора веток, продувания, подметания и вывоза мусора недостаточно, чтобы общественные территории были ухоженными и красивыми. Темпы спила сухих и аварийных деревьев тоже низкие. Будем пересматривать существующие условия муниципальных контрактов и технических заданий, расширяя перечень обязательных работ. Требуется кардинальная смена подхода к работе и усиленный контроль за деятельностью подрядчиков, - сказал Игорь Куцак.
Спустя месяц после заявления мэра «КП» решила проверить, в каком состоянии сейчас улицы Курска.
Городские парки – это, конечно, хорошо, однако не стоит забывать и об обычных дворах, районах города. Ведь городская среда в целом должна быть комфортной, а не только отдельные места. И даже изобилие арт-объектов этот вопрос не решит.
Начнем с того, что незаконный выброс мусора слабо контролируется – куряне спокойно бросают и разбивают на дорогах и в зонах отдыха, а также в городских лесах бутылки, оставляют мусорные мешки и даже строительные отходы. Хотя такое обращение с природой – нарушение закона, за которое полагается административная ответственность.
Стоит пару раз оштрафовать, и человек вряд ли будет оставлять мусор в лесу или во дворе.
Плюсом будет приток денег в казну города, учитывая, что многие куряне вполне равнодушно относятся к городской среде.
Больше всего мусора - во дворах, на остановках, близ магазинов и пивнушек, в лесах Курска.
Если говорить о лесах, то здесь все очевидно – люди приходят на отдых, оставляют после себя мусор и уходят.
"Подосиновики"
Фото: Даниил НАЙХИН
Отдельно отметим магазины и мелкие забегаловки на окраинах - здесь тоже большое поле для штрафов и пополнения казны.
Про небольшие пивные и говорить нечего. «Мусорные поляны» вокруг них — обычное дело.
Меньше мусора в центре города, хотя даже там его достаточно.
Во дворах тоже не все гладко. Убирают многие из них достаточно редко. Мусор здесь предпочитают зачастую просто «спрятать» куда-нибудь в уголок. Меньше его от этого не становится.
Куряне привычно кидают бутылки после приятного времяпрепровождения в кусты или под деревья. Так образуются искусственные «подберезовики», «подосиновики» – буквально кучкой под растением расположились опустошенные тары. Настоящий урожай!
Хочется отметить, что многие куряне сами пытаются как могут обустроить окружающую среду, например, делают из подручных материалов импровизированные урны.
А ведь, если подумать, то за счет штрафов нарушителей можно было бы значительно улучшить общее состояние города.