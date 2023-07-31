Городская среда Курска: самодельные урны и «мусорные поля»

Комфортная среда курских дворов Фото: Даниил НАЙХИН

В конце июня мэр города Курска Игорь Куцак высказал свое недовольство состоянием общественных парков – в частности работой подрядчиков и качеством уборки.

- Сбора веток, продувания, подметания и вывоза мусора недостаточно, чтобы общественные территории были ухоженными и красивыми. Темпы спила сухих и аварийных деревьев тоже низкие. Будем пересматривать существующие условия муниципальных контрактов и технических заданий, расширяя перечень обязательных работ. Требуется кардинальная смена подхода к работе и усиленный контроль за деятельностью подрядчиков, - сказал Игорь Куцак.

Спустя месяц после заявления мэра «КП» решила проверить, в каком состоянии сейчас улицы Курска.

Городские парки – это, конечно, хорошо, однако не стоит забывать и об обычных дворах, районах города. Ведь городская среда в целом должна быть комфортной, а не только отдельные места. И даже изобилие арт-объектов этот вопрос не решит.

«Мусорные полянки»

Начнем с того, что незаконный выброс мусора слабо контролируется – куряне спокойно бросают и разбивают на дорогах и в зонах отдыха, а также в городских лесах бутылки, оставляют мусорные мешки и даже строительные отходы. Хотя такое обращение с природой – нарушение закона, за которое полагается административная ответственность.

Стоит пару раз оштрафовать, и человек вряд ли будет оставлять мусор в лесу или во дворе.

Плюсом будет приток денег в казну города, учитывая, что многие куряне вполне равнодушно относятся к городской среде.

Больше всего мусора - во дворах, на остановках, близ магазинов и пивнушек, в лесах Курска.

Если говорить о лесах, то здесь все очевидно – люди приходят на отдых, оставляют после себя мусор и уходят.

"Подосиновики" Фото: Даниил НАЙХИН

Отдельно отметим магазины и мелкие забегаловки на окраинах - здесь тоже большое поле для штрафов и пополнения казны.

Про небольшие пивные и говорить нечего. «Мусорные поляны» вокруг них — обычное дело.

Меньше мусора в центре города, хотя даже там его достаточно.

«Подосиновики» и «подберезовики»

Во дворах тоже не все гладко. Убирают многие из них достаточно редко. Мусор здесь предпочитают зачастую просто «спрятать» куда-нибудь в уголок. Меньше его от этого не становится.

Куряне привычно кидают бутылки после приятного времяпрепровождения в кусты или под деревья. Так образуются искусственные «подберезовики», «подосиновики» – буквально кучкой под растением расположились опустошенные тары. Настоящий урожай!

Хочется отметить, что многие куряне сами пытаются как могут обустроить окружающую среду, например, делают из подручных материалов импровизированные урны.

А ведь, если подумать, то за счет штрафов нарушителей можно было бы значительно улучшить общее состояние города.