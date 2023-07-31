Ливень в Курске 31 июля: затоплены квартиры и не работает ливневка

По улицам Курска текут реки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во второй половине дня на Курскую область обрушился сильны ливень. О ЧС МЧС региона сообщило около шести часов вечера.

Куряне пустились вплавь Фото: Даниил НАЙХИН

Тем временем из-за непогоды в Единую дежурную диспетчерскую службу Курска с 15:30 до 18:00 поступило девять заявок в связи с залитием квартир с крыш, сообщили в мэрии города.

Такие проблемы возникли по адресам:

Заводская, 27А;

Республиканская, 10;

Ясная, 1А;

Студенческая, 34;

Косухина, 16;

Пучковка, 108B;

Орловская, 1А;

Орловская, 8;

Ломакина, 9.

Вся необходимая информация для оперативной ликвидации последствий ливня передана в УК «Городская управляющая компания №2», УК «Народная», УК «Аврора», УК «Курска», сказали чиновники.

Дворы затоплены Фото: Даниил НАЙХИН

Также поступают заявки, связанные с засором ливневой канализации на дорогах города. Заявки переданы комитету дорожного хозяйства и в дальнейшем будут отработаны подрядным организациями ООО «Интеграл-Строй», ООО «КУРСКДОР», ООО «Благоустройство».

Проблемы, вызванные подтоплением частных домовладений, по которым в настоящий момент поступило восемь заявок, направлены управлением по делам ГО и ЧС в окружные администрации.

Также от жителей города поступает информация по поваленным аварийным деревьям по пяти адресам:

Ольшанского, 5 — перегорожена проезжая часть. Передано смене АСФ.

Пр-т Дружбы, 15 — дерево будет убрано силами ТСЖ «ЖСК-120»;

К. Маркса, 69Д — дерево упало на машину.

Энгельса, 86 — упало сухое дерево;

ВЧК, 45 — дерево на проезжей части;

ВЧК, 15 — дерево упало на провода КЭС.

По некоторым адресам также упоминается проблема переполнения колодцев по адресам: Гагарина, 23 (возле озера Ермошкино), Ленина, 8; Белгородская, 13, Марата, 48, Сумская 37Б/1.

Потоки воды на проезжей части Фото: Даниил НАЙХИН

Также имеются проблемы с электроснабжением по ряду адресов. Специалисты продолжают работу.

КАК ПОГОДКА?

Ливни и грозы задержатся в Курской области до ночи 1 августа, сообщают синоптики. Местами возможен град. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.

ЗНАЙ!

Как уберечь себя при ливнях и граде

Если ливень застал Вас на улице

Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ливень застал Вас в здании

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если ливень застал Вас в личном транспорте

Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Как защититься от града в помещении

По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозой.

Как защититься от града на улице

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Как защититься от града находясь в автомобиле

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол.

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