Надежда Крыгина выступит на «Поклонной высоте 269» в Курской области

На мемориале пройдут литургия и концерт, а также откроют памятник Героям и командирам соединений 70-й армии Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 июля на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» Фатежского района Курской области пройдет программа, приуроченную к празднованию 80-летия победы в Курской битве. В этот день откроют памятник Героям и командирам соединений 70-й армии, а также состоится грандиозный театрализованный интерактивный концерт.

В программе участвуют преподаватели и студенты Курского колледжа культуры, а также артисты и коллективы Курской филармонии: вокальный ансамбль «Русский стиль», Андрей Капралов, мужской вокальный ансамбль «Россы», Анна Сидоренко, Дарья Переверзева.

Вместе с «Русским стилем» выступит народная артистка России Надежда Крыгина. Концерт реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Расписание мероприятий:

• 7:30 – литургия в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла проводится епископом Железногорским и Льговским Паисием с духовенством

• 9:00 – открытие памятника Героям и командирам соединений 70-й армии

• 9:45 – 12:00 – концертная программа

• 10:30 – угощение участников мероприятия солдатской кашей

• 11:30 – во время песни «Соловьи» волонтеры раздают фронтовые письма

• 11:45 – зажжение свечей памяти

ЗНАЙ!

Летом 1943 года в Курской области бои шли страшные, подразделения, батальоны держались до последнего солдата, но своих позиций не сдавали.

Так, батарея капитана Игишева, сдерживающая немецкие танки на подступах к деревне Самодуровка за три дня уничтожила 19 танков.

Основной удар противник нанес 8 июля, это была очередная попытка захватить высоту 269. На пути фашистов оказались две батареи артиллеристов под командованием капитанов Игишева Г.И и Герасимова В.П.. Вплоть до 12 июля 1943-го здесь продолжалась ожесточенная борьба за каждый клочок земли. Капитан Игишев был контужен, но продолжал управлять огнем батареи, вскоре от которой останется одно орудие. Весь расчет погибнет, лишь только наводчик Пузиков продолжит вести бой в одиночку, уничтожив 12 танков...

Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» установлен, чтобы увековечить подвиг советских воинов, не допустивших прорыва немецко-фашистских захватчиков к Курску в июле 1943 года, расположен у села Молотычи Фатежского района Курской области.