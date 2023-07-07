Курские чиновники объяснили причину глобального ремонта Дома Советов

Ремонт памятника регионального значения проводили около десяти лет назад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе ремонта фасада Дома Советов обнаружили трещину с большим раскрытием и различные виды разрушений. Об этом сообщили в Правительстве региона:

- Специалисты установили, что есть разрушения кирпичной кладки, кровли, просел фундамент. Это может привести к дальнейшим разрушениям фасада. Сейчас предприняты все необходимые меры по их устранению.

Кроме того, местные власти привлекли специализированную организацию, которая разработала узел по восстановлению и стягиванию мест с имеющимися трещинами. Это все происходило в результате систематического заливания фасада дождем на протяжении долгих лет.

Ранее эксплуатирующей организации было выдано соответствующее предписание о необходимости устранения нарушений и дальнейшего поддержания Дома Советов в надлежащем состоянии. Администрация Курской области привлекла специализированную подрядную организацию с лицензиями для проведения необходимых ремонтных работ.

- В ходе проведения ремонтных работ фасада нашили трещину в здании фасада. Специалисты вовремя выявили разрушение, так как трещина была скрыта штукатуркой и визуально незаметна, было внутреннее разрушение фундамента здания. Все необходимые меры принимаем уже сегодня, в ближайшее время все устраним. Это важно для сохранения объекта культурного наследия, – заверил директор областного бюджетного учреждения «Управление делами Администрации Курской области» Александр Душкин.

Дом Советов является объектом культурного наследия регионального значения. До этого капитальный ремонт фасада здания Дома Советов делали около десяти лет назад.

Сейчас специалисты работают над устранением разрушений. Также на фасаде хотят обновить элементы архитектуры, отливов и кровли.

О стоимости ремонтных работ в Правительстве региона не сообщают.

ЗНАЙ!

Пятиэтажное здание администрации Курской области (шестиэтажное со стороны улицы Горького) построенное в стиле классицизм, архитектор — Алексей Григорьевич Шуклин.

10 марта 1939 года был отведен участок под строительство, возведение здания началось летом того же года. Основные работы были завершены к маю 1941 года, можно было приступить к внутренней и внешней отделке здания, но помешала война. В период оккупации города немцами южное крыло здания было сожжено, а сохранившейся части нанесены большие повреждения.

После освобождения Курска, осенью 1943 года началось восстановление Дома Советов, который планировалось ввести в эксплуатацию к 1 июля 1944 года. Однако из-за несвоевременного и неполного обеспечения строительными материалами здание было сдано только 7 ноября 1947 года, к Тридцатой годовщине Октябрьской революции.

В качестве скульптора-соавтора В. А. Дмитриев выполнил работу по лепке, формовке, отливке и установке Государственного Герба СССР на фронтоне Курского Областного Дома Советов, участвовал в лепке и изготовлении всех моделей лепных архитектурных деталей для фасада Дома Советов.